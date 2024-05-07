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В Тюменской области дамбу на реке Иртыш разрушают рыбаки

«Виноваты не только грызуны»: дамба на реке Иртыш разрушается из-за рыбаков

7 мая 2024, 03:29
Фото: 1MI

В Тюменской области дамбу на реке Иртыш разрушают рыбаки

Рыбаки проезжают по дамбе в Увате на автомобилях. Местным жителям напомнили, что проезд по сооружению запрещен.

Дамба на реке Иртыш в Увате разрушается из-за рыбаков. Об этом рассказал глава Уватского района Вячеслав Елизаров в своем Телеграм-канале.

«От жительницы Увата поступил сигнал, что по гидротехническому сооружению проезжают рыбаки к Иртышу. Случаи проезда автотранспорта имеют место быть, в связи с чем в настоящее время ведутся работы по ограничению передвижения. Обращаю внимание, что по дамбе запрещен проезд автотранспорта, это может привести к нарушению ее целостности», — сообщил Елизаров.
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Он добавил, что следы проезда автомобилей были обнаружены в ходе осмотра дамбы 6 мая. Сейчас в тех местах, где проезжали автомобили, проводится укрепление.

Напомним, что в разрушении дамб находились и другие виновные. Так, глава Тюмени Руслан Кухарук заявил, что в 2016 году дамбу в Ленинском округе погрызли бобры и ондатры.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области паводок сменяется лесными пожарами. Неподалеку от Ялуторовска заметили горение сухой травы.

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