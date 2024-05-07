«Виноваты не только грызуны»: дамба на реке Иртыш разрушается из-за рыбаков

Posted Сегодня, 03:29
Published Сегодня, 03:29
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Updated Сегодня, 03:31
Дамба на реке Иртыш в Увате разрушается из-за рыбаков. Об этом рассказал глава Уватского района Вячеслав Елизаров в своем Телеграм-канале.
«От жительницы Увата поступил сигнал, что по гидротехническому сооружению проезжают рыбаки к Иртышу. Случаи проезда автотранспорта имеют место быть, в связи с чем в настоящее время ведутся работы по ограничению передвижения. Обращаю внимание, что по дамбе запрещен проезд автотранспорта, это может привести к нарушению ее целостности», — сообщил Елизаров.
Он добавил, что следы проезда автомобилей были обнаружены в ходе осмотра дамбы 6 мая. Сейчас в тех местах, где проезжали автомобили, проводится укрепление.
Напомним, что в разрушении дамб находились и другие виновные. Так, глава Тюмени Руслан Кухарук заявил, что в 2016 году дамбу в Ленинском округе погрызли бобры и ондатры.
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