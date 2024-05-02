Виноват алкоголь: за оскорбление участника СВО тюменец заплатит десятки тысяч рублей

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
Modified Сегодня, 06:54
Updated Сегодня, 06:54
Нецензурные слова в адрес героя, майора Контантина Криволапова 37-летний тюменец написал в социальной сети ВКонтакте под постом об открытии мемориальной доски в селе Покровка в честь погибшего бойца.
В суде житель областной столицы свою вину признал и пояснил, что сообщение написал, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина попросил суд его проблемы со здоровьем в связи с заболеванием почек.
Тюменца признали виновным по статье КоАП «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации». Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.
Ранее горожанин уже неоднократно привлекался к ответственности за мелкое хулиганство и нарушение общественного порядка.
«Наш Город» писал, что на минувшей неделе в Нижневартовский городской суд с подачи тюменского общественника Юрия Рябцева поступило дело в отношении губернатора Югры Натальи Комаровой. Главу региона подозревают дискредитации армии РФ.