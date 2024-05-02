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Тюменец заплатит 50 тысяч рублей за оскорбление участника СВО в сети ВК

Виноват алкоголь: за оскорбление участника СВО тюменец заплатит десятки тысяч рублей

2 мая 2024, 06:52
Фото: 1MI

Тюменец заплатит 50 тысяч рублей за оскорбление участника СВО в сети ВК

Жителя Тюмени оштрафовали на 50 тысяч рублей за оскорбление летчика, погибшего в зоне специальной военной операции.
Сюжет
Суд

Нецензурные слова в адрес героя, майора Контантина Криволапова 37-летний тюменец написал в социальной сети ВКонтакте под постом об открытии мемориальной доски в селе Покровка в честь погибшего бойца.

В суде житель областной столицы свою вину признал и пояснил, что сообщение написал, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина попросил суд его проблемы со здоровьем в связи с заболеванием почек.

Тюменца признали виновным по статье КоАП «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации». Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

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Ранее горожанин уже неоднократно привлекался к ответственности за мелкое хулиганство и нарушение общественного порядка.

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