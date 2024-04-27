nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:55

Published Сегодня, 10:55

Modified Сегодня, 10:57

Updated Сегодня, 10:57

Богатым людям, улетающим из Тюмени, создали неудобства

Богатым людям, улетающим из Тюмени, создали неудобства

27 апреля 2024, 10:55
Фото: 1MI
В Тюмени ведется реконструкция Международного аэропорта Рощино. В связи с этим, путешественников ждут временные неудобства.

В Тюмени ведется реконструкция Международного аэропорта Рощино. В связи с этим, путешественников ждут временные неудобства.

Теперь пассажиры, использующие бизнес-зал, не смогут попасть в него по прежнему маршруту. В него можно будет попасть только через основной вход в аэровокзал — далее нужно пройти по направлению в зону прилета внутренних рейсов.

Когда заработает прежний маршрут до бизнес-зала не уточняется. В пресс-службе аэрохаба извинились перед пассажирами и пообещали, что такая мера будет действовать только до первого этапа реконструкции.

Читайте также:
При подлете к Рощино пилотов самолета Сочи — Тюмень ослепило зеленым лучом лазераИз-за непогоды и сломанного самолета тюменцы не могли вылететь в Рощино 10 часовАэропорт Рощино сэкономит на проектировании бомбоубежища 7 миллионов рублей
#Нигина Азамова#Тюмень#Аэропорт Рощино#Реконструкция "Рощино"#Рощино#Рощино аэропорт
Подпишитесь
Снова вода из Казахстана. Вторая волна паводка на подходе к Тюменской области
Сегодня, 06:20
График выплаты пенсий и пособий в Тюменской области в мае 2024 года
Сегодня, 01:00
Тест на эрудицию! Сможете ли вы ответить на 10 вопросов для самых умных?
Сегодня, 08:45
«Для утех берут?» Владельцы тюменского бара пожаловались на воровство анальных пробок
Сегодня, 06:58
Писателя с польскими корнями в Тюмени обвинили в антироссийской пропаганде
Сегодня, 08:43
Арбитражи апреля: суд с «Вконтакте», хитрые закупки администрации и бизнес-должники
Сегодня, 07:00
"