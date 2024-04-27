Богатым людям, улетающим из Тюмени, создали неудобства

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
В Тюмени ведется реконструкция Международного аэропорта Рощино. В связи с этим, путешественников ждут временные неудобства.
Теперь пассажиры, использующие бизнес-зал, не смогут попасть в него по прежнему маршруту. В него можно будет попасть только через основной вход в аэровокзал — далее нужно пройти по направлению в зону прилета внутренних рейсов.
Когда заработает прежний маршрут до бизнес-зала не уточняется. В пресс-службе аэрохаба извинились перед пассажирами и пообещали, что такая мера будет действовать только до первого этапа реконструкции.