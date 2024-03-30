Из-за непогоды и сломанного самолета тюменцы не могли вылететь в Рощино 10 часов

В аэропорту Кольцово на 10 часов задержали вылет самолета в Тюмень

С задержкой более чем 10 часов прибыл сегодня в Тюмень самолет авиакомпании Utair из Екатеринбурга. В Рощино борт должен был прилететь еще накануне — в 19:20, однако из-за задержки в Тюмени воздушное судно прибыло в субботу в 5:23.