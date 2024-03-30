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Published Сегодня, 07:03

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Updated Сегодня, 07:19

В аэропорту Кольцово на 10 часов задержали вылет самолета в Тюмень

Из-за непогоды и сломанного самолета тюменцы не могли вылететь в Рощино 10 часов

30 марта 2024, 07:03
Фото: 1MI

В аэропорту Кольцово на 10 часов задержали вылет самолета в Тюмень

С задержкой более чем 10 часов прибыл сегодня в Тюмень самолет авиакомпании Utair из Екатеринбурга. В Рощино борт должен был прилететь еще накануне — в 19:20, однако из-за задержки в Тюмени воздушное судно прибыло в субботу в 5:23.

По информации свердловской транспортной прокуратуры, причиной 10-часового опоздания стали плохие погодные условия в Тюмени и неисправность самолета.

В настоящее время транспортная прокуратура проводит проверку по факту произошедшего инцидента, по ее результатам будет дана оценка исполнению работниками авиакомпании законодательства о защите прав потребителей и о безопасности полетов.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне в тюменском Рощино из-за обильного снегопада были задержаны вылеты и прилеты 15 авиарейсов. За сутки в городе выпало более 9 мм снега. На уборку улиц днем вышло 383 единицы техники: из них 66 комбинированных дорожных машин, 118 тракторов, 75 погрузчиков, 83 самосвала, 593 дорожных рабочих.

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