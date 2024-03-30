Из-за непогоды и сломанного самолета тюменцы не могли вылететь в Рощино 10 часов

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
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Updated Сегодня, 07:19
По информации свердловской транспортной прокуратуры, причиной 10-часового опоздания стали плохие погодные условия в Тюмени и неисправность самолета.
В настоящее время транспортная прокуратура проводит проверку по факту произошедшего инцидента, по ее результатам будет дана оценка исполнению работниками авиакомпании законодательства о защите прав потребителей и о безопасности полетов.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне в тюменском Рощино из-за обильного снегопада были задержаны вылеты и прилеты 15 авиарейсов. За сутки в городе выпало более 9 мм снега. На уборку улиц днем вышло 383 единицы техники: из них 66 комбинированных дорожных машин, 118 тракторов, 75 погрузчиков, 83 самосвала, 593 дорожных рабочих.