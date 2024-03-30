Строительные компании накопили больше всех долги по налогам

По данным ФНС, по сравнению с предыдущим годом сумма задолженности уменьшилась на 17%. Также в 2022 году в регионе в суды было подано 139 исков о признании банкротами юридических лиц, рост по сравнению с 2021 годом составил более 78%, пишет РБК Тюмень.