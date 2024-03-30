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Строительные компании Тюмени стали лидерами по банкротству из-за долгов

Строительные компании накопили больше всех долги по налогам

30 марта 2024, 06:13
Фото: 1MI

Строительные компании Тюмени стали лидерами по банкротству из-за долгов

Тюменские предприятия задолжали перед налоговой порядка 37 миллиардов рублей. Большая часть должников — компании из строительной отрасли. Об этом сообщили в региональном управлении Федеральной налоговой службы.

В Арбитражный суд Тюменской области было направлено 115 заявлений о признании должников банкротами. Большая часть исков (26,5%) пришлась на строительные компании из-за долгов, 15,7% — на предприятия, относящиеся к отрасли обрабатывающих производств, 6,9% — транспортировки и хранения, 6,1% — оптовую и розничную торговлю.

В целом было возбуждено 48 дел, у 67 компаний задолженность была урегулирована до начала процедуры банкротства

По данным ФНС, по сравнению с предыдущим годом сумма задолженности уменьшилась на 17%. Также в 2022 году в регионе в суды было подано 139 исков о признании банкротами юридических лиц, рост по сравнению с 2021 годом составил более 78%, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменская налоговая подала иск в суд о банкротстве в отношении гостиницы, владельцем которой является глава «Тюменской топливной компании» Михаилу Путятину. Предприятие задолжало около 400 тысяч рублей.

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