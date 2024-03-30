Столкнулись лоб в лоб: в ДТП на «трассе смерти» погиб водитель иномарки

Смертельное ДТП произошло на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск

Трагедия произошла в пятницу вечером на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. На 163-м километре автодороги в Тобольском районе лоб в лоб столкнулись Lexus и Hyundai.