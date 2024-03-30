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Смертельное ДТП произошло на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск

Столкнулись лоб в лоб: в ДТП на «трассе смерти» погиб водитель иномарки

30 марта 2024, 04:13
Фото: ГИБДД

Смертельное ДТП произошло на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск

Трагедия произошла в пятницу вечером на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. На 163-м километре автодороги в Тобольском районе лоб в лоб столкнулись Lexus и Hyundai.
Сюжет
ДТП
Фото: ГИБДД

По предварительным данным, 41-летний водитель Lexus выехал на встречную полосу движения, где врезался в Hyundai.

В результате аварии погиб 40-летний водитель Hyundai — он скончался до приезда медиков, 11-летний пассажир иномарки, сын водителя, был госпитализирован с переломом ноги и другими травмами.

Обстоятельства произошедшей трагедии выясняются.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 28 марта был насмерть сбит 9-летний велосипедист. Трагедия произошла на улице Энергостроителей, 2. Ребенок пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

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