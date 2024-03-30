Столкнулись лоб в лоб: в ДТП на «трассе смерти» погиб водитель иномарки

Posted Сегодня, 04:13
Published Сегодня, 04:13
Modified Сегодня, 04:15
Updated Сегодня, 04:15
По предварительным данным, 41-летний водитель Lexus выехал на встречную полосу движения, где врезался в Hyundai.
В результате аварии погиб 40-летний водитель Hyundai — он скончался до приезда медиков, 11-летний пассажир иномарки, сын водителя, был госпитализирован с переломом ноги и другими травмами.
Обстоятельства произошедшей трагедии выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 28 марта был насмерть сбит 9-летний велосипедист. Трагедия произошла на улице Энергостроителей, 2. Ребенок пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.