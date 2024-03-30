У 16-летней тюменки в носу вырос «зуб»

Posted Сегодня, 04:43
Published Сегодня, 04:43
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Updated Сегодня, 04:45
Мицетома представляет собой опухолевое новообразование, при котором скопление грибов и их отростков в просвете околоносовой пазухи формируют шар. Но в данном случае оно проросло в форме зуба.
«Данное заболевание чаще всего характерно для взрослых пациентов. В нашей практике за последние 6 лет это первый ребенок с мицетомой. Нам удалось вовремя выявить и провести лечение, так как в дальнейшем могло начаться разрушение структур носа под действием грибка и осложнение на глаза», — пояснил заведующий оториноларингологическим отделением детского стационара ОКБ №2 Сергей Кудымов.
В настоящее время юная пациентка уже выписана и ее здоровью ничего не угрожает.
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