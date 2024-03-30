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16-летняя тюменка не могла дышать из-за «зуба» в носу

У 16-летней тюменки в носу вырос «зуб»

30 марта 2024, 04:43
Фото: 1MI

16-летняя тюменка не могла дышать из-за «зуба» в носу

Девочка обратилась к врачам с жалобой на опухоль в носу. Медики оториноларингологического отделения детского стационара Областной клинической больницы №2 провели обследование и выяснили, что это мицетома.

Мицетома представляет собой опухолевое новообразование, при котором скопление грибов и их отростков в просвете околоносовой пазухи формируют шар. Но в данном случае оно проросло в форме зуба.

«Данное заболевание чаще всего характерно для взрослых пациентов. В нашей практике за последние 6 лет это первый ребенок с мицетомой. Нам удалось вовремя выявить и провести лечение, так как в дальнейшем могло начаться разрушение структур носа под действием грибка и осложнение на глаза», — пояснил заведующий оториноларингологическим отделением детского стационара ОКБ №2 Сергей Кудымов.

В настоящее время юная пациентка уже выписана и ее здоровью ничего не угрожает.

Ранее «Наш Город» писал, что жительница Тюмени обвинила врачей в халатности, вследствие которой скончался ее 13-летний сын. У ребенка вовремя не выявили острый миелобластной лейкоз.

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