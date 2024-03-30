Правила эвакуации автомобилей изменили в Тюмени

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Как пояснили в ГИБДД по Тюменской области, автовладельцу, чем авто отправили на спецстоянку, необходимо позвонить по телефону 102,112 или 29-12-10 и уточнить у оператора информацию по эвакуации.
Если авто увезли на спецстоянку, то на место, где он был припаркован, вызовут автоинспекторов для оформления административного материала за нарушение и выдачи разрешения на то, чтобы забрать эвакуированный автомобиль. После этого водитель сможет забрать свою машину со спецстоянки.
Отметим, что ранее для оформления документов на эвакуированную машину водителям приходилось ездить в дежурную часть, расположенную на Одесской. Теперь же их будут выдавать на месте.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени с 19 апреля по 19 мая будет действовать запрет на движение по городским дорогам большегрузного транспорта. Соответствующий приказ размещен на сайте администрации города.