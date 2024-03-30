Правила эвакуации автомобилей изменили в Тюмени

Если авто увезли на спецстоянку, то на место, где он был припаркован, вызовут автоинспекторов для оформления административного материала за нарушение и выдачи разрешения на то, чтобы забрать эвакуированный автомобиль. После этого водитель сможет забрать свою машину со спецстоянки.