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В Тюмени изменят правила эвакуации автомобилей

Правила эвакуации автомобилей изменили в Тюмени

30 марта 2024, 04:00
Фото: 1MI

В Тюмени изменят правила эвакуации автомобилей

В Тюмени с 1 апреля вступят в силу изменения в правила возврата автомобиля после эвакуации. Теперь водителю, транспортное средство которого эвакуировали, придется вызывать наряд ДПС на место, с которого был увезен авто.

Как пояснили в ГИБДД по Тюменской области, автовладельцу, чем авто отправили на спецстоянку, необходимо позвонить по телефону 102,112 или 29-12-10 и уточнить у оператора информацию по эвакуации.

Если авто увезли на спецстоянку, то на место, где он был припаркован, вызовут автоинспекторов для оформления административного материала за нарушение и выдачи разрешения на то, чтобы забрать эвакуированный автомобиль. После этого водитель сможет забрать свою машину со спецстоянки.

Отметим, что ранее для оформления документов на эвакуированную машину водителям приходилось ездить в дежурную часть, расположенную на Одесской. Теперь же их будут выдавать на месте.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени с 19 апреля по 19 мая будет действовать запрет на движение по городским дорогам большегрузного транспорта. Соответствующий приказ размещен на сайте администрации города.

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