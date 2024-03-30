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Два человека погибли в аварии на федеральной трассе Тюмень — Екатеринбург

Ехали в гости в Тюмень: в ДТП на трассе Тюмень — Екатеринбург погибли 2 человека

30 марта 2024, 06:34
Фото: ГИБДД

Два человека погибли в аварии на федеральной трассе Тюмень — Екатеринбург

Трагедия произошла 30 марта утром, в начале седьмого утра, на 165-м километре автодороги. В Пышминском районе столкнулись легковой автомобиль Dashing и большегруз МАЗ. Оба авто направлялись в сторону Тюмени.

По предварительным данным 39-летний водитель легковушки врезался в попутно двигающийся МАЗ под управлением 45-летнего водителя.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли водитель и 58-летний пассажир легковушки — они скончались до приезда медиков. Еще одна пассажирка авто, 37-летняя женщина, была госпитализирована с травмами в Пышминскую ЦРБ. Водитель МАЗ не пострадал.

По информации ГИБДД Свердловской области, в Dashing ехала семейная пара, уроженцы Удмуртской Республики, и житель Тюмени. Они направлялись в гости к родственникам в областную столицу.

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Водитель автомобиля Dashing имел стаж вождения 10 лет, к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался. Водитель большегруза МАЗ имеет стаж вождения 27 лет, к административной ответственности привлекался 1 раз.

Причины произошедшей трагедии устанавливаются.

Ранее «Наш Город» писал, что смертельная авария произошла в пятницу вечером на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. На 163-м километре автодороги в Тобольском районе столкнулись Lexus и Hyundai. В ДТП погиб водитель Hyundai, его 11-летний сын в травмами был доставлен в больницу.

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