Ехали в гости в Тюмень: в ДТП на трассе Тюмень — Екатеринбург погибли 2 человека

Ранее «Наш Город» писал, что смертельная авария произошла в пятницу вечером на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. На 163-м километре автодороги в Тобольском районе столкнулись Lexus и Hyundai. В ДТП погиб водитель Hyundai, его 11-летний сын в травмами был доставлен в больницу.