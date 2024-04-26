Вытравливать будем всех. В Тюмени от клещей обработают больше 200 гектаров земли

Напомним, ранее сообщалось, что в этом году обработка от клещей в регионе может задержаться из-за неблагоприятной и холодной погоды ниже 10 градусов. На следующую неделю синоптики передают как минимум +13, поэтому помещать в вытравливании вредителей погода не сможет.