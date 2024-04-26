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Posted Сегодня, 08:18

Published Сегодня, 08:18

Modified Сегодня, 08:20

Updated Сегодня, 08:20

В Тюмени от клещей обработают больше 200 гектаров земли

Вытравливать будем всех. В Тюмени от клещей обработают больше 200 гектаров земли

26 апреля 2024, 08:18
Фото: Изображение Midjourney

В Тюмени от клещей обработают больше 200 гектаров земли

Подвергнутся акарицидной обработке парки, скверы, места отдыха и зеленые зоны вместе с жилыми комплексами

О намерении обработать все зеленые зоны Тюмени сообщили в администрации города. Начать планируют с Гилевской рощи в центре, после перейдут к паркам, скверам и другим местам отдыха.

После коммунальщики перейдут к обработке зеленых зон и дворах в крупных жилых комплексах города. Закончить обработку должны к 6 мая, а начать уже с завтрашнего дня — 27 апреля.

Напомним, ранее сообщалось, что в этом году обработка от клещей в регионе может задержаться из-за неблагоприятной и холодной погоды ниже 10 градусов. На следующую неделю синоптики передают как минимум +13, поэтому помещать в вытравливании вредителей погода не сможет.

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#Александр Смирнов#Общество#Новости тюмени#Клещи#Акарицидная обработка
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