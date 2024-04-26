Вытравливать будем всех. В Тюмени от клещей обработают больше 200 гектаров земли

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
О намерении обработать все зеленые зоны Тюмени сообщили в администрации города. Начать планируют с Гилевской рощи в центре, после перейдут к паркам, скверам и другим местам отдыха.
После коммунальщики перейдут к обработке зеленых зон и дворах в крупных жилых комплексах города. Закончить обработку должны к 6 мая, а начать уже с завтрашнего дня — 27 апреля.
Напомним, ранее сообщалось, что в этом году обработка от клещей в регионе может задержаться из-за неблагоприятной и холодной погоды ниже 10 градусов. На следующую неделю синоптики передают как минимум +13, поэтому помещать в вытравливании вредителей погода не сможет.