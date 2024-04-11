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Published Сегодня, 14:21

Modified Сегодня, 14:23

Updated Сегодня, 14:23

Итоги дня: приближение паводка, сезон опрессовок и утопленная «Нива».

Итоги дня: приближение паводка, сезон опрессовок и утопленная «Нива»

11 апреля 2024, 14:21
Фото: 1MI
Итоги дня: приближение паводка, сезон опрессовок и утопленная «Нива».
В Тюменской области продолжается масштабная подготовка к паводку, пока местные власти проводят необходимые мероприятия, специалисты строят пугающие прогнозы. Стало известно, когда и в каких районах Тюмени летом отключат горячую воду и почему рыбалка в Армизонском районе стоит утопленной «Нивы».
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Итоги

Рыбалка ценою «Нивы»

Фото: Рыбалка в Тюменской области (Владимир Квартыч)

Весеннюю рыбалку тюменские рыбаки особенно любят. А потому, как только вскрывается лед, они садятся по машинам и мчат к водоемам. Однако один из таких рыбаков домой вернулся без автомобиля. Его «Нива», как рассказал очевидец, хотела объехать текущий с поля к озеру ручей с талой водой, но нырнула в яму. Вода залила моторный отсек и часть салона. Двигатель после такого купания уже не работал.

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Сезон опрессовок в Тюмени

Фото: УСТЭК

Ежегодные гидравлические испытания в этом году стартуют 20 мая и продлятся они до конца августа. Первыми под отключение воды попадут жители исторической части города, Лесобазы и заречных микрорайонов. Горячее водоснабжение в домах тюменцев будет отсутствовать с 20 мая по 2 июня.

Вторыми греть воду в тазиках будут жители КПД — с 3 по 14 июня. Следующие районы в очереди — Дом Обороны и Московский тракт, они будут без горячей воды с 17 по 28 июня. С 1 по 12 июля эстафета перейдет в центр города, с 15 по 26 июля — на Червишевского тракт и Южный микрорайон, с 29 июля по 9 августа — в квадрат улиц Мельникайте — Алебашевская. Последними без воды с 12 по 25 августа останутся жители Восточного округа.

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Ожидание паводка

Фото: 1MI

Ажиотаж и паника вокруг надвигающегося паводка не утихают. Оно и неудивительно — вода в реках продолжает интенсивно прибывать. В Ишиме вода прибыла на 24 сантиметра, в Тоболе — на 33 сантиметра. Для защиты населения в Тюменскую область борт МЧС России доставил водоналивные дамбы — это четыре километра быстровозводимых конструкций.

Готовятся к грядущему природному бунту и строительные магазины, владельцы ждут высокого спроса на товары, необходимые вследствие возможного паводка. Идет поставка тепловых пушек, насосов, лопат, ведер.

Студентов Ялуторовске вовсе попросили освободить общежития, чтобы на их месте расположить пункт временного размещения пострадавших от паводка, который может стать самым масштабным в истории.

К слову, поводки в регионе были и раньше, они даже прорывали дамбы. Но, как объяснил глава Тюмени Руслан Кухарук, тому виной бобры и ондатры, которые прогрызли водозаградительную постройку.

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Замена импортных средств от блох и клещей

Фото: OZON

Тяжелое время наступило и для владельцев собак, ведь в Тюменской области за последние два года резко подорожали импортные препараты от клещей и блох для собак. Стоимость «Симпарики» или «Бравекто» возросла в три раза, если ранее акарицидные препараты стоили в среднем 1,8 тысячи рублей, то сегодня уже 3,5 до 8 тысяч рублей.

Тяжелее всего хозяевам представителей крупных пород, ведь дозировка препарата зависит от веса животного. Но, если хочется сэкономить, то можно воспользоваться отечественными или китайскими аналогами, хотя им пока собачники не особо доверяют.

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