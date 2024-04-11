Итоги дня: приближение паводка, сезон опрессовок и утопленная «Нива».

Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
Modified Сегодня, 14:23
Updated Сегодня, 14:23
Весеннюю рыбалку тюменские рыбаки особенно любят. А потому, как только вскрывается лед, они садятся по машинам и мчат к водоемам. Однако один из таких рыбаков домой вернулся без автомобиля. Его «Нива», как рассказал очевидец, хотела объехать текущий с поля к озеру ручей с талой водой, но нырнула в яму. Вода залила моторный отсек и часть салона. Двигатель после такого купания уже не работал.
Ежегодные гидравлические испытания в этом году стартуют 20 мая и продлятся они до конца августа. Первыми под отключение воды попадут жители исторической части города, Лесобазы и заречных микрорайонов. Горячее водоснабжение в домах тюменцев будет отсутствовать с 20 мая по 2 июня.
Вторыми греть воду в тазиках будут жители КПД — с 3 по 14 июня. Следующие районы в очереди — Дом Обороны и Московский тракт, они будут без горячей воды с 17 по 28 июня. С 1 по 12 июля эстафета перейдет в центр города, с 15 по 26 июля — на Червишевского тракт и Южный микрорайон, с 29 июля по 9 августа — в квадрат улиц Мельникайте — Алебашевская. Последними без воды с 12 по 25 августа останутся жители Восточного округа.
Ажиотаж и паника вокруг надвигающегося паводка не утихают. Оно и неудивительно — вода в реках продолжает интенсивно прибывать. В Ишиме вода прибыла на 24 сантиметра, в Тоболе — на 33 сантиметра. Для защиты населения в Тюменскую область борт МЧС России доставил водоналивные дамбы — это четыре километра быстровозводимых конструкций.
Готовятся к грядущему природному бунту и строительные магазины, владельцы ждут высокого спроса на товары, необходимые вследствие возможного паводка. Идет поставка тепловых пушек, насосов, лопат, ведер.
Студентов Ялуторовске вовсе попросили освободить общежития, чтобы на их месте расположить пункт временного размещения пострадавших от паводка, который может стать самым масштабным в истории.
К слову, поводки в регионе были и раньше, они даже прорывали дамбы. Но, как объяснил глава Тюмени Руслан Кухарук, тому виной бобры и ондатры, которые прогрызли водозаградительную постройку.
Тяжелое время наступило и для владельцев собак, ведь в Тюменской области за последние два года резко подорожали импортные препараты от клещей и блох для собак. Стоимость «Симпарики» или «Бравекто» возросла в три раза, если ранее акарицидные препараты стоили в среднем 1,8 тысячи рублей, то сегодня уже 3,5 до 8 тысяч рублей.
Тяжелее всего хозяевам представителей крупных пород, ведь дозировка препарата зависит от веса животного. Но, если хочется сэкономить, то можно воспользоваться отечественными или китайскими аналогами, хотя им пока собачники не особо доверяют.