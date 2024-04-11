Итоги дня: приближение паводка, сезон опрессовок и утопленная «Нива».

Весеннюю рыбалку тюменские рыбаки особенно любят. А потому, как только вскрывается лед, они садятся по машинам и мчат к водоемам. Однако один из таких рыбаков домой вернулся без автомобиля. Его «Нива», как рассказал очевидец, хотела объехать текущий с поля к озеру ручей с талой водой, но нырнула в яму. Вода залила моторный отсек и часть салона. Двигатель после такого купания уже не работал.