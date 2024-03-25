Стало известно, когда в Тюмени начнется обработка от клещей

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
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Updated Сегодня, 07:41
Работы по обработке от клещей в Тюменской области начнутся в апреле–мае. Именно в этот период они наиболее эффективны, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Средствами от клещей будут обработаны места массового отдыха, парки, территории школ, детских садов и больниц, а также объекты культуры, спорта и кладбища.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области зарегистрировали первый в году укус клеща. Насекомое нашла пенсионерка из Бердюжского района после прогулки во дворе — оно присосалось к ее шее.