nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:39

Published Сегодня, 07:39

Modified Сегодня, 07:41

Updated Сегодня, 07:41

Стало известно, когда в Тюменской области начнется обработка от клещей

Стало известно, когда в Тюмени начнется обработка от клещей

25 марта 2024, 07:39
Фото: Изображение Midjourney

Стало известно, когда в Тюменской области начнется обработка от клещей

Особо эффективны обработки от клещей в весенний период. Работы по обработке будут проводиться в местах массового отдыха и на территориях организаций.

Работы по обработке от клещей в Тюменской области начнутся в апреле–мае. Именно в этот период они наиболее эффективны, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Средствами от клещей будут обработаны места массового отдыха, парки, территории школ, детских садов и больниц, а также объекты культуры, спорта и кладбища.

Дети СССР все еще помнят: сможете ли вы узнать героев советских мультиков?
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области зарегистрировали первый в году укус клеща. Насекомое нашла пенсионерка из Бердюжского района после прогулки во дворе — оно присосалось к ее шее.

Читайте также:
Часть обмелевшей Туры сдали в аренду на 20 летНа окраинах Тюмени хотят построить четыре автостанцииБездомная собака покусала 13-летнюю девочку в Тюменской области
#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Роспотребнадзор#Насекомые#Клещи#Акарицидная обработка#Любовь Селезнева
В опасности! Защищены ли от террористов места массового скопления людей в Тюмени?
Сегодня, 07:49
Там всегда заторы: в Тюмени назвали самые «пробочные» дороги и перекрестки в городе
Сегодня, 05:24
Часть обмелевшей Туры сдали в аренду на 20 лет
Сегодня, 07:07
На Тюмень надвигается сильный ветер, мокрый снег и похолодание до -12
Сегодня, 01:07
Тюменская область не попала в топ-20 регионов по уровню зарплат в поселках
Сегодня, 03:34
14 лет жизни в бараке: сирота-инвалид из Тюменской области обратилась к Бастрыкину
Сегодня, 02:27
"