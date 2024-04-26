На осмотр дамбы в Ишиме прибыл министр строительства РФ Ирек Файзуллин

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
Modified Сегодня, 09:43
Updated Сегодня, 09:43
О прибытии Министра строительства России в регион сообщили на информационном портале правительства Тюмени. Причиной стала острая ситуация с уровнем воды в реке Ишим и в Абатском районе в частности.
Вместе с Александром Моором Ирек Файзуллин проинспектирует проходящую эвакуацию, а также прочность укреплений и дамбы, возведенной у города Ишим в районе пешеходного моста.
Напомним, что сегодня по прогнозам должен быть достигнут пик половодья в Абатском районе и побит исторический максимум уровня воды в реке Ишим. Волонтеры и спасатели работают круглосуточно, вывозя людей из опасных зон и возводя укрепления.