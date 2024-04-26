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На осмотр дамбы в Ишиме прибыл министр строительства РФ Ирек Файзуллин

На осмотр дамбы в Ишиме прибыл министр строительства РФ Ирек Файзуллин

26 апреля 2024, 09:41
Фото: 1MI
Прибыл министр строительства для инспектирования готовности и прочности дамбы на реке. Вместе с главой МинСтроя работает на месте губернатор Александр Моор.

О прибытии Министра строительства России в регион сообщили на информационном портале правительства Тюмени. Причиной стала острая ситуация с уровнем воды в реке Ишим и в Абатском районе в частности.

Вместе с Александром Моором Ирек Файзуллин проинспектирует проходящую эвакуацию, а также прочность укреплений и дамбы, возведенной у города Ишим в районе пешеходного моста.

Напомним, что сегодня по прогнозам должен быть достигнут пик половодья в Абатском районе и побит исторический максимум уровня воды в реке Ишим. Волонтеры и спасатели работают круглосуточно, вывозя людей из опасных зон и возводя укрепления.

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