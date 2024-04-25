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Published Сегодня, 10:54

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Updated Сегодня, 10:56

Людей с инвалидностью и беременных женщин эвакуировали из тюменских зон затопления

Людей с инвалидностью и беременных женщин эвакуировали из тюменских зон затопления

25 апреля 2024, 10:54
Фото: 1MI
Маломобильные жители и беременные женщины Упоровского района эвакуированы из зон вероятного подтопления в областную больницу. Об этом сообщает информцентр Правительства.

Медицинское обслуживание сейчас доступно всем жителям, которые проживают на территориях возможных затоплений.

Заведующий филиалом Упоровской районной ОБ №12 в Заводоуковске Алексей Речкин рассказал, что маломобильная категория населения находится на особом контроле. Пациенты получают всю необходимую терапию.

В районе ежедневно проводится вакцинация взрослых и детей против гепатита А.

Ранее «Наш город» писал, что в Абатском районе подтопило восемь дорог.

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#Нигина Азамова#Общество#Происшествия#Больница#Паводок
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