Людей с инвалидностью и беременных женщин эвакуировали из тюменских зон затопления

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
Медицинское обслуживание сейчас доступно всем жителям, которые проживают на территориях возможных затоплений.
Заведующий филиалом Упоровской районной ОБ №12 в Заводоуковске Алексей Речкин рассказал, что маломобильная категория населения находится на особом контроле. Пациенты получают всю необходимую терапию.
В районе ежедневно проводится вакцинация взрослых и детей против гепатита А.
Ранее «Наш город» писал, что в Абатском районе подтопило восемь дорог.