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Published Сегодня, 13:49

Modified Сегодня, 13:51

Updated Сегодня, 13:51

Итоги дня: паводок не отступает, тюменский музыкант в Forbes и возросшая смертность

Итоги дня: паводок не отступает, тюменский музыкант в Forbes и возросшая смертность

23 апреля 2024, 13:49
Фото: 1MI
Дайджест событий за 23 апреля в Тюменской области.
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Итоги

Паводок никак не отступает

В селе Коркино, деревнях Губина и Старая Шадрина Упоровского района объявлена экстренная эвакуация граждан, проживающих на подтопляемых территориях. Туда движется вода из Курганской области.

Ограничено движение на двух дорогах в Абатском районе — участок с 3 по 5 километр трассы Тюмень — Ишим — Омск и участок с 0 по 1 километр подъезда к деревне Бурдина.

Паводок продлится в Тюменской области еще три недели.

Паводок на подходе: жителей трех тюменских деревень экстренно эвакуируют
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Тревожные данные от Тюменьстата

За первые два месяца 2024 года родившихся в Тюменской области стало на 4% меньше. Умерших за этот период стало на 10,9% больше.

За период с января по февраль 2024 года в Тюменской области зарегистрировали 2 628 новорожденных, что на 4% меньше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — тогда зарегистрировали 2 737 родившихся. Уровень рождаемости в расчете на 1 000 жителей региона снизился с 10,5% до 9,9%, сообщает Тюменьстат.

За первые два месяца этого года умерли 3 117 человек — на 10,9% больше, а число умерших увеличилось с 10,8% до 11,8%.

«Регион вымирает?»: в Тюменской области выросла смертность и уменьшилась рождаемость
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Тобольская администрация экономит на умерших

На 5 миллионов рублей меньше потратит администрация Тобольска на работы по содержанию «Завального кладбища» с захоронениями тел декабристов. Реставрацию объекта проведут за 132,2 миллиона рублей. Начальная цена лота составляла 137 миллионов рублей.

Подробности читайте в нашем материале.

Власти Тобольска сэкономили миллионы рублей на кладбище
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Смерть на СВО

Дмитрий Гусаков — уроженец республики Тыва. В 2015 году он поступил в Тюменское духовное училище, а в 2018 уже получил государственный аттестат о классическом гимназическом образовании, освоив церковные навыки пономаря, чтеца, звонаря.

В ноябре 2023 года отправился в зону СВО, а в феврале текущего года погиб при выполнении боевой задачи.

Пономарь, чтец, звонарь. В зоне СВО погиб выпускник Тюменского духовного училища
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Тюменец покорил мир

Продюсер, диджей и автор песен Виталий Жариков (Biicla) вошел в лонг-лист рейтинга «З0 до 30», который ежегодно составляет российский Forbes.

В рейтинг попадают музыканты, получившие признание к 30 годам.Сейчас Biicla борется за победу в категории «Музыка». Артист занимается написание электронной музыки. Его мини-альбом собрал более тысячи прослушиваний.

Детство и юность диджей провел в Лабытнанги. В 21 год он потерял мать и отца и начал зарабатывать на жизнь музыкой.

Тюменский музыкант попал в топ-10 лучших по версии Forbes
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#Нигина Азамова#Общество#Тюменская область#Вода#Паводок#Итоги#Паводок в Тюменской области в 2024 году
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