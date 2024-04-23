Итоги дня: паводок не отступает, тюменский музыкант в Forbes и возросшая смертность

За период с января по февраль 2024 года в Тюменской области зарегистрировали 2 628 новорожденных, что на 4% меньше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — тогда зарегистрировали 2 737 родившихся. Уровень рождаемости в расчете на 1 000 жителей региона снизился с 10,5% до 9,9%, сообщает Тюменьстат.