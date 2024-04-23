Итоги дня: паводок не отступает, тюменский музыкант в Forbes и возросшая смертность

Posted Сегодня, 13:49
Published Сегодня, 13:49
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
Ограничено движение на двух дорогах в Абатском районе — участок с 3 по 5 километр трассы Тюмень — Ишим — Омск и участок с 0 по 1 километр подъезда к деревне Бурдина.
Паводок продлится в Тюменской области еще три недели.
За первые два месяца 2024 года родившихся в Тюменской области стало на 4% меньше. Умерших за этот период стало на 10,9% больше.
За период с января по февраль 2024 года в Тюменской области зарегистрировали 2 628 новорожденных, что на 4% меньше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — тогда зарегистрировали 2 737 родившихся. Уровень рождаемости в расчете на 1 000 жителей региона снизился с 10,5% до 9,9%, сообщает Тюменьстат.
За первые два месяца этого года умерли 3 117 человек — на 10,9% больше, а число умерших увеличилось с 10,8% до 11,8%.
На 5 миллионов рублей меньше потратит администрация Тобольска на работы по содержанию «Завального кладбища» с захоронениями тел декабристов. Реставрацию объекта проведут за 132,2 миллиона рублей. Начальная цена лота составляла 137 миллионов рублей.
Подробности читайте в нашем материале.
Дмитрий Гусаков — уроженец республики Тыва. В 2015 году он поступил в Тюменское духовное училище, а в 2018 уже получил государственный аттестат о классическом гимназическом образовании, освоив церковные навыки пономаря, чтеца, звонаря.
В ноябре 2023 года отправился в зону СВО, а в феврале текущего года погиб при выполнении боевой задачи.
Продюсер, диджей и автор песен Виталий Жариков (Biicla) вошел в лонг-лист рейтинга «З0 до 30», который ежегодно составляет российский Forbes.
В рейтинг попадают музыканты, получившие признание к 30 годам.Сейчас Biicla борется за победу в категории «Музыка». Артист занимается написание электронной музыки. Его мини-альбом собрал более тысячи прослушиваний.
Детство и юность диджей провел в Лабытнанги. В 21 год он потерял мать и отца и начал зарабатывать на жизнь музыкой.