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Published Сегодня, 12:04

Modified Сегодня, 12:06

Updated Сегодня, 12:06

Тюменский музыкант попал в топ-10 лучших по версии Forbes

Тюменский музыкант попал в топ-10 лучших по версии Forbes

23 апреля 2024, 12:04
Фото: 1MI
Продюсер, диджей и автор песен Виталий Жариков (Biicla) вошел в лонг-лист рейтинга «З0 до 30», который ежегодно составляет российский Forbes.

В рейтинг попадают музыканты, получившие признание к 30 годам.Сейчас Biicla борется за победу в категории «Музыка».

Артист занимается написание электронной музыки. Его мини-альбом собрал более тысячи прослушиваний. Он уже провел гастрольный тур по США, но живет и работает он в России. Каждый месяц треки Виталия слушают более 500 тысяч человек.

Детство и юность диджей провел в Лабытнанги. В 21 год он потерял мать и отца и начал зарабатывать на жизнь музыкой.

Ранее «Наш город» писал, что группа «Моя Мишель» приедет в Тюмень с бесплатным концертом.

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#Нигина Азамова#Общество#Тюмень#Музыка
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