Тюменский музыкант попал в топ-10 лучших по версии Forbes

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
В рейтинг попадают музыканты, получившие признание к 30 годам.Сейчас Biicla борется за победу в категории «Музыка».
Артист занимается написание электронной музыки. Его мини-альбом собрал более тысячи прослушиваний. Он уже провел гастрольный тур по США, но живет и работает он в России. Каждый месяц треки Виталия слушают более 500 тысяч человек.
Детство и юность диджей провел в Лабытнанги. В 21 год он потерял мать и отца и начал зарабатывать на жизнь музыкой.
Ранее «Наш город» писал, что группа «Моя Мишель» приедет в Тюмень с бесплатным концертом.