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Published Сегодня, 11:48

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Updated Сегодня, 11:50

Группа «Моя Мишель» приедет в Тюмень с бесплатным концертом

Группа «Моя Мишель» приедет в Тюмень с бесплатным концертом

23 апреля 2024, 11:48
Фото: 1MI
Группа «Моя Мишель» с концертом приедет в Тюмень. Она станет хэдлайнером фестиваля «Музсходка».

 

Напомним, тюменский музыкальный фестиваль пройдет 7 и 8 июня. Исполнители хитов «Зима в сердце» и «Пташка» будут закрывать мероприятие. Поклонников группы и гостей «Музсходки» будут ждать у сцены около «Конторы пароходства». Точнее время выступления пока неизвестно.

На фестивале выступят около 100 коллективов, которые исполняют песни в самых разных жанрах.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени отменили шествие «Бессмертный полк».

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#Нигина Азамова#Общество#Тюмень#Музыка#Фестиваль#Поп-музыка
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