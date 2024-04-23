Группа «Моя Мишель» приедет в Тюмень с бесплатным концертом

Напомним, тюменский музыкальный фестиваль пройдет 7 и 8 июня. Исполнители хитов «Зима в сердце» и «Пташка» будут закрывать мероприятие. Поклонников группы и гостей «Музсходки» будут ждать у сцены около «Конторы пароходства». Точнее время выступления пока неизвестно.