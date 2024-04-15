Тюменцы встали в огромные очереди на концерт «Пикника» после теракта в «Крокусе»

Posted Сегодня, 15:50
Published Сегодня, 15:50
Modified Сегодня, 15:52
Updated Сегодня, 15:52
Фанатов начали пускать зал. На входе всех досматривают. Группа обещает показать сегодня своим тюменским поклонникам новую программу «Будущее нас ждет».
Напомним, что в Москве перед концертом рок-группы в «Крокус Сити Холл» произошел крупный теракт, который унес жизни более 140 людей. После этого группа объявила о временной приостановке концертной деятельности. Поклонники подозревали, что концерт в Тюмени может быть отменен. Однако этого не случилось.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени ожидается долгожданное потепление.