nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:50

Published Сегодня, 15:50

Modified Сегодня, 15:52

Updated Сегодня, 15:52

Тюменцы встали в огромные очереди на концерт «Пикника» после теракта в «Крокусе»

Тюменцы встали в огромные очереди на концерт «Пикника» после теракта в «Крокусе»

15 апреля 2024, 15:50
Фото: 1MI
Жители Тюмени стоят в очередях в СК «Центральный». Сегодня там состоится долгожданный концерт группы «Пикник», который некоторое время находился под угрозой срыва.

Фанатов начали пускать зал. На входе всех досматривают. Группа обещает показать сегодня своим тюменским поклонникам новую программу «Будущее нас ждет».

Напомним, что в Москве перед концертом рок-группы в «Крокус Сити Холл» произошел крупный теракт, который унес жизни более 140 людей. После этого группа объявила о временной приостановке концертной деятельности. Поклонники подозревали, что концерт в Тюмени может быть отменен. Однако этого не случилось.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени ожидается долгожданное потепление.

Читайте также:
Тест: помните ли вы музыкальные хиты 2000-х?В Тюмени отменили концерт группы «ЛЮБЭ»Выступать два дня в неделю. В Тюменский салон красоты ищут необычного специалиста
#Нигина Азамова#Общество#Очереди#Музыка#Рок-концерт
Затопление неизбежно: когда ждать пиков паводков в Тюменской области?
Сегодня, 07:17
Тюменские власти заявили о затоплении села Ильинка в ближайшие сутки
Сегодня, 11:38
«Подумайте трижды»: стоит ли брать кредит на первоначальный взнос в Тюмени?
Сегодня, 10:04
Лето на пороге: в Тюмень придет долгожданное потепление
Сегодня, 04:45
Гопники, криминал и ужасы: тюменцы рассказали, каково жить в районе Войновки
Сегодня, 08:32
В Тюменских аптеках остро не хватает важного препарата
Сегодня, 11:03
"