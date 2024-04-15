Тюменцы встали в огромные очереди на концерт «Пикника» после теракта в «Крокусе»

Напомним, что в Москве перед концертом рок-группы в «Крокус Сити Холл» произошел крупный теракт, который унес жизни более 140 людей. После этого группа объявила о временной приостановке концертной деятельности. Поклонники подозревали, что концерт в Тюмени может быть отменен. Однако этого не случилось.