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Updated Сегодня, 13:12

Стучатся в каждый дом: в тюменских селах Заборка и Тюлешов Бор эвакуируют население

17 апреля 2024, 13:10

В Тюменской области началась эвакуация сел в Викуловском районе

В селах Заборка и Тюлешов Бор Викуловского района сегодня началась плановая эвакуация. Об этом сообщает информцентр Правительства.

По сельским улицам ездит полицейский автомобиль. В громкоговорители людей просят быстрее покидать дома, так как вскоре к ним придет большая вода. Во время подворовых обходов местным жителям объясняют, почему важно вовремя эвакуироваться.

Глава Викуловского района Андрей Лотов заявил, что в села пригнали автобусы, которые ожидают людей. Сельчан отвезут в Балаганы. Со вчерашнего дня в пункте временного размещения уже проживают 18 человек.

Вывозят и имущество местных жителей.

Ранее «Наш город» писал, что вода начала топить дома в селе Афонькино.

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