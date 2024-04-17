Стучатся в каждый дом: в тюменских селах Заборка и Тюлешов Бор эвакуируют население

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
По сельским улицам ездит полицейский автомобиль. В громкоговорители людей просят быстрее покидать дома, так как вскоре к ним придет большая вода. Во время подворовых обходов местным жителям объясняют, почему важно вовремя эвакуироваться.
Глава Викуловского района Андрей Лотов заявил, что в села пригнали автобусы, которые ожидают людей. Сельчан отвезут в Балаганы. Со вчерашнего дня в пункте временного размещения уже проживают 18 человек.
Вывозят и имущество местных жителей.
Ранее «Наш город» писал, что вода начала топить дома в селе Афонькино.