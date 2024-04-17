Стучатся в каждый дом: в тюменских селах Заборка и Тюлешов Бор эвакуируют население

В Тюменской области началась эвакуация сел в Викуловском районе

В селах Заборка и Тюлешов Бор Викуловского района сегодня началась плановая эвакуация. Об этом сообщает информцентр Правительства.