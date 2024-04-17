Итоги дня в Тюмени: дома тонут в воде, замечание Путина Моору и скандал с Инстасамкой

Владимир Тагильцев уехал на рыбалку и не вернулся. Мужчину искали в Тюмени и Нижнетавдинском районе. Сегодня поиски были прекращены. Поисково-спасательная группа ТОСЭР выехала на место происшествия. При помощи беспилотника была проведена оценка ледового покрытия. Там были найдены следы и рыбацкие снасти. Тело 39-летнего рыбака достали со дна озера.