Итоги дня в Тюмени: дома тонут в воде, замечание Путина Моору и скандал с Инстасамкой

Posted Сегодня, 15:22
Published Сегодня, 15:22
Modified Сегодня, 15:31
Updated Сегодня, 15:31
Срочную эвакуацию объявили почти в 30 населенных пунктах.Покинуть свои дома просят жителей Казанского и Голышмановского районов. С собой нужно взять документы, вещи, белье и лекарства.
Путин сделал замечание тюменскому губернатору Моору во время совещания. В ходе своей речи глава региона упрекнул граждан в нежелании эвакуироваться и назвал их «упертыми», чем вызвал недовольство Путина.
«Не надо так о людях говорить. Не надо», — сказал Путин.
Александр Моор извинился и продолжил свою речь. Видеозапись курьезного момента распространилась в телеграм-каналах.
Уроженка Тобольска Инстасамка поразила фанатов скандальным фото. Фотографию в своих социальных сетях она выложила с подписью Summer mood (летнее настроение прим.ред.). После публикации в комментариях началось бурное обсуждение на тысячу человек.
Возмутило пользователей содержание фотографии — на ней блогер запечатлела себя в серой кофте с мокрыми подмышками. За несколько часов пост собрал тысячи реакций. Многие считают, что подобное демонстрировать нельзя, другие — наоборот, поддерживают такой тренд.
В Тюмени местные жители все чаще стали замечать необычно оборудованные машины скорой помощи. Делиться фотографиями тюменцы начали в социальных сетях. Зачем ставить на авто настолько необычные «модификации» — предположить жители города не могут.
Удивило запечатлевшего машину в первую очередь решетка, установленая на лобовом стекле. Зачем ее поставили — люди до сих пор обсуждают в комментариях.
Владимир Тагильцев уехал на рыбалку и не вернулся. Мужчину искали в Тюмени и Нижнетавдинском районе. Сегодня поиски были прекращены. Поисково-спасательная группа ТОСЭР выехала на место происшествия. При помощи беспилотника была проведена оценка ледового покрытия. Там были найдены следы и рыбацкие снасти. Тело 39-летнего рыбака достали со дна озера.