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Posted Сегодня, 15:22

Published Сегодня, 15:22

Modified Сегодня, 15:31

Updated Сегодня, 15:31

Итоги дня в Тюмени: дома тонут в воде, замечание Путина Моору и скандал с Инстасамкой

Итоги дня в Тюмени: дома тонут в воде, замечание Путина Моору и скандал с Инстасамкой

17 апреля 2024, 15:22
Фото: 1MI
Дайджест событий за 17 апреля в Тюменской области.
Сюжет
Путин

Большая вода уже здесь

Реки на территории Тюменской области начали выходить из берегов. Сегодня вода из Абалуги начала стремительно двигаться в сторону населенных пунктов. А уровень воды в реке Ишим достиг рекордного уровня.

Срочную эвакуацию объявили почти в 30 населенных пунктах.Покинуть свои дома просят жителей Казанского и Голышмановского районов. С собой нужно взять документы, вещи, белье и лекарства.

Массовая эвакуация! Рекордный паводок активно наступает на Тюменскую область
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Путин заступился за тюменцев

Путин сделал замечание тюменскому губернатору Моору во время совещания. В ходе своей речи глава региона упрекнул граждан в нежелании эвакуироваться и назвал их «упертыми», чем вызвал недовольство Путина.

«Не надо так о людях говорить. Не надо», — сказал Путин.

Александр Моор извинился и продолжил свою речь. Видеозапись курьезного момента распространилась в телеграм-каналах.

«Не надо так о людях говорить»: Путин сделал замечание Моору
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Инстасамка снова в центре скандала

Уроженка Тобольска Инстасамка поразила фанатов скандальным фото. Фотографию в своих социальных сетях она выложила с подписью Summer mood (летнее настроение прим.ред.). После публикации в комментариях началось бурное обсуждение на тысячу человек.

Возмутило пользователей содержание фотографии — на ней блогер запечатлела себя в серой кофте с мокрыми подмышками. За несколько часов пост собрал тысячи реакций. Многие считают, что подобное демонстрировать нельзя, другие — наоборот, поддерживают такой тренд.

Когда это стало нормой? Уроженка Тобольска Инстасамка выложила новое скандальное фото
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Необычные скорые в Тюмени

В Тюмени местные жители все чаще стали замечать необычно оборудованные машины скорой помощи. Делиться фотографиями тюменцы начали в социальных сетях. Зачем ставить на авто настолько необычные «модификации» — предположить жители города не могут.

Удивило запечатлевшего машину в первую очередь решетка, установленая на лобовом стекле. Зачем ее поставили — люди до сих пор обсуждают в комментариях.

Готовятся к зомби-апокалипсису. Тюменцы сообщают о необычных машинах скорой помощи
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Тело пропавшего рыбака нашли в Тюменской области

Владимир Тагильцев уехал на рыбалку и не вернулся. Мужчину искали в Тюмени и Нижнетавдинском районе. Сегодня поиски были прекращены. Поисково-спасательная группа ТОСЭР выехала на место происшествия. При помощи беспилотника была проведена оценка ледового покрытия. Там были найдены следы и рыбацкие снасти. Тело 39-летнего рыбака достали со дна озера.

Появились подробности о найденном на дне озера тюменском рыбаке
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