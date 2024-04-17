Появились подробности о найденном на дне озера тюменском рыбаке

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
Нашли тело тюменца в водах озера Большое Тарманское. Запрос о пропавшем без вести мужчине поступил в отдел полиции №3. Правоохранители выявили последние координаты местоположения пропавшего. Им удалось выяснить, что он может находиться в районе вышеупомянутого озера.
Поисково-спасательная группа ТОСЭР выехала на место происшествия. При помощи беспилотника была проведена оценка ледового покрытия. Там были найдены следы и рыбацкие снасти.
Как пишет «Тюменская область сегодня» спасатели погрузились в гидрокостюмах в ту часть озера, где были найдены следы пропавшего. Тело нашли и вытащили на берег.
Ранее «Наш город» писал, что Бастрыкин заступился за тюменских детей, которые подвергаются насилию в семье.