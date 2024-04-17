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Published Сегодня, 09:25

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Updated Сегодня, 09:27

Появились подробности о найденном на дне озера тюменском рыбаке

Появились подробности о найденном на дне озера тюменском рыбаке

17 апреля 2024, 09:25. Обновлено в 09:27
Фото: 1MI
В пресс-службе ТОСЭР рассказали подробности о трагедии, произошедшей в Тюменской области. В Нижнетавдинском районе пропал рыбак, который через несколько дней был найден мертвым.

Нашли тело тюменца в водах озера Большое Тарманское. Запрос о пропавшем без вести мужчине поступил в отдел полиции №3. Правоохранители выявили последние координаты местоположения пропавшего. Им удалось выяснить, что он может находиться в районе вышеупомянутого озера.

Поисково-спасательная группа ТОСЭР выехала на место происшествия. При помощи беспилотника была проведена оценка ледового покрытия. Там были найдены следы и рыбацкие снасти.

Как пишет «Тюменская область сегодня» спасатели погрузились в гидрокостюмах в ту часть озера, где были найдены следы пропавшего. Тело нашли и вытащили на берег.

Ранее «Наш город» писал, что Бастрыкин заступился за тюменских детей, которые подвергаются насилию в семье.

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