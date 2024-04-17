Появились подробности о найденном на дне озера тюменском рыбаке

Нашли тело тюменца в водах озера Большое Тарманское. Запрос о пропавшем без вести мужчине поступил в отдел полиции №3. Правоохранители выявили последние координаты местоположения пропавшего. Им удалось выяснить, что он может находиться в районе вышеупомянутого озера.