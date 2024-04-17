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Published Сегодня, 09:26

Modified Сегодня, 09:28

Updated Сегодня, 09:28

В Тюмени местные жители увидели необычные машины скорой помощи

Готовятся к зомби-апокалипсису. Тюменцы сообщают о необычных машинах скорой помощи

17 апреля 2024, 09:26
Фото: 1MI

В Тюмени местные жители увидели необычные машины скорой помощи

В Тюмени местные жители все чаще стали замечать необычно оборудованные машины скорой помощи. Делиться фотографиями тюменцы начали в социальных сетях. Зачем ставить на авто настолько необычные «модификации» — предположить жители города не могут.

Одну из таких машин увидел местный житель, отправив фото в нашу редакцию. Удивило запечатлевшего машину в первую очередь необычная модификация на лобовом стекле — установленная строительная решетка. Зачем ее поставили — люди до сих пор обсуждают в комментариях.

«Возможно на СВО отправят
Это от комаров
Готовятся к зомби апокалипсису», — пишут местные жители

Некоторые так же предполагают, что таким образом водители скорой решили обезопасить себя от нападения буйных пациентов или лобовых столкновений.

Некоторые так же предполагают, что таким образом водители скорой решили обезопасить себя от нападения буйных пациентов или лобовых столкновений.

Ранее «Наш Город» писал о рекордном спасении тюменцев во время экстренных вызовов скорой. За одни выходные врачи помогли тысяче человек.

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