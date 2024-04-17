Готовятся к зомби-апокалипсису. Тюменцы сообщают о необычных машинах скорой помощи

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
Одну из таких машин увидел местный житель, отправив фото в нашу редакцию. Удивило запечатлевшего машину в первую очередь необычная модификация на лобовом стекле — установленная строительная решетка. Зачем ее поставили — люди до сих пор обсуждают в комментариях.
«Возможно на СВО отправят
Это от комаров
Готовятся к зомби апокалипсису», — пишут местные жители
Некоторые так же предполагают, что таким образом водители скорой решили обезопасить себя от нападения буйных пациентов или лобовых столкновений.
Некоторые так же предполагают, что таким образом водители скорой решили обезопасить себя от нападения буйных пациентов или лобовых столкновений.
Ранее «Наш Город» писал о рекордном спасении тюменцев во время экстренных вызовов скорой. За одни выходные врачи помогли тысяче человек.