Готовятся к зомби-апокалипсису. Тюменцы сообщают о необычных машинах скорой помощи

Одну из таких машин увидел местный житель, отправив фото в нашу редакцию. Удивило запечатлевшего машину в первую очередь необычная модификация на лобовом стекле — установленная строительная решетка. Зачем ее поставили — люди до сих пор обсуждают в комментариях.