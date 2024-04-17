«Не надо так о людях говорить»: Путин сделал замечание Моору

Александр Моор извинился и продолжил свою речь. Видеозапись курьезного момента распространилась в телеграм-канал. В совещании участвует и глава МЧС Александр Куренков, который ранее посетил Тюменскую область, чтобы лично убедиться к готовности региона к паводку. Во время совещания он сообщил президенту, что ситуация с наводнениями остается напряженной.