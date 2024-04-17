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Published Сегодня, 14:30

Modified Сегодня, 14:34

Updated Сегодня, 14:34

Путин сделал замечание тюменскому губернатору Моору во время совещания

«Не надо так о людях говорить»: Путин сделал замечание Моору

17 апреля 2024, 14:30
Фото: 1MI

Путин сделал замечание тюменскому губернатору Моору во время совещания

Глава Тюменской области сегодня принимает участие в совещании под председательством президента Владимира Путина.

Моор отчитывается перед главой государства по ситуации с паводками в регионе. Тюменский губернатор в ходе своей речи упрекнул граждан в нежелании эвакуироваться и назвал их «упертыми», чем вызвал недовольство Путина.

«Не надо так о людях говорить. Не надо», — сказал Путин.

Александр Моор извинился и продолжил свою речь. Видеозапись курьезного момента распространилась в телеграм-канал. В совещании участвует и глава МЧС Александр Куренков, который ранее посетил Тюменскую область, чтобы лично убедиться к готовности региона к паводку. Во время совещания он сообщил президенту, что ситуация с наводнениями остается напряженной.

Также на заседании с докладами выступили губернаторы других регионов.

Ранее «Наш город» писал, что дома тюменцев начали тонуть в воде.

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