«Не надо так о людях говорить»: Путин сделал замечание Моору

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:34
Updated Сегодня, 14:34
Моор отчитывается перед главой государства по ситуации с паводками в регионе. Тюменский губернатор в ходе своей речи упрекнул граждан в нежелании эвакуироваться и назвал их «упертыми», чем вызвал недовольство Путина.
«Не надо так о людях говорить. Не надо», — сказал Путин.
Александр Моор извинился и продолжил свою речь. Видеозапись курьезного момента распространилась в телеграм-канал. В совещании участвует и глава МЧС Александр Куренков, который ранее посетил Тюменскую область, чтобы лично убедиться к готовности региона к паводку. Во время совещания он сообщил президенту, что ситуация с наводнениями остается напряженной.
Также на заседании с докладами выступили губернаторы других регионов.
Ранее «Наш город» писал, что дома тюменцев начали тонуть в воде.