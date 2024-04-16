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Пострадавшие от паводка тюменцы смогут оформить кредитные каникулы

Пострадавшие от паводка тюменцы смогут оформить кредитные каникулы

16 апреля 2024, 10:34
Фото: 1MI
Жители Тюменской области, пострадавшие от паводков, могут рассчитывать на возможность получить кредитные каникулы или реструктуризировать долги. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России. Заявления от граждан, пострадавших от наводнений, будут приниматься в упрощенном порядке.

Чтобы получить отсрочку по кредитам и ипотеке, тюменцы должны получить документы, которые доказывают, что они проживают в зоне ЧС и получили ущерб с нарушением условий жизнедеятельности. Такие заключения выдают представители муниципальных органов власти. В течение 60 дней с момента получения документов нужно обратиться в банк. Каникулы позволят приостановить платежи по кредиты на срок до шести месяцев или снизить их размер.

Кроме того, Банк России рекомендовал страховщикам упростить и ускорить урегулирование убытков по договорам страхования для пострадавших от наводнений. Банк России открыл горячую линию для тех, кто пострадал от наводнений и хочет оформить кредитные каникулы: 8 (800) 250-15-24 (бесплатно) и 8 (495) 771-44-20 (в соответствии с тарифами оператора).

Ранее «Наш город» писал, что тюменских школьников отправили на дистант из-за наводнений.

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