Пострадавшие от паводка тюменцы смогут оформить кредитные каникулы

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
Чтобы получить отсрочку по кредитам и ипотеке, тюменцы должны получить документы, которые доказывают, что они проживают в зоне ЧС и получили ущерб с нарушением условий жизнедеятельности. Такие заключения выдают представители муниципальных органов власти. В течение 60 дней с момента получения документов нужно обратиться в банк. Каникулы позволят приостановить платежи по кредиты на срок до шести месяцев или снизить их размер.
Кроме того, Банк России рекомендовал страховщикам упростить и ускорить урегулирование убытков по договорам страхования для пострадавших от наводнений. Банк России открыл горячую линию для тех, кто пострадал от наводнений и хочет оформить кредитные каникулы: 8 (800) 250-15-24 (бесплатно) и 8 (495) 771-44-20 (в соответствии с тарифами оператора).
Ранее «Наш город» писал, что тюменских школьников отправили на дистант из-за наводнений.