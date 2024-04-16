Пострадавшие от паводка тюменцы смогут оформить кредитные каникулы

Чтобы получить отсрочку по кредитам и ипотеке, тюменцы должны получить документы, которые доказывают, что они проживают в зоне ЧС и получили ущерб с нарушением условий жизнедеятельности. Такие заключения выдают представители муниципальных органов власти. В течение 60 дней с момента получения документов нужно обратиться в банк. Каникулы позволят приостановить платежи по кредиты на срок до шести месяцев или снизить их размер.