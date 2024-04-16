Горожане дождались: власти Ишима опубликовали список улиц, попавших в зону ЧС

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
Modified Сегодня, 09:52
Updated Сегодня, 09:52
Власти Ишима опубликовали список улиц, попавших в зону возможного затопления. Всего в него попали 107 улиц. Прогнозируется, что большая часть из них будет затоплена только частично. С полным списком можно ознакомиться в группе администрации Ишима ВКонтакте.
Также сегодня, 16 апреля, во Дворце культуры на Привокзальной пройдет встреча полномочного представителя президента РФ в УрФО Владимира Якушева и губернатора Тюменской области Александра Моора с горожанами, проживающими в районе гидротехнических сооружений «Керамик», «Ж/Д мост — Очистные» и «Восточный промузел». Начало в 19:00.
Власти Ишима также показали зоны возможного подтопления на карте. Под угрозой оказались шесть населенных пунктов.
Ранее «Наш город» писал, что из-за паводка школьников Ишима переводят на дистанционное обучение. Из дома будут учиться учащиеся 1-11 классов.