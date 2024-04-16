Горожане дождались: власти Ишима опубликовали список улиц, попавших в зону ЧС

Власти Ишима опубликовали список улиц, попавших в зону возможного затопления. Всего в него попали 107 улиц. Прогнозируется, что большая часть из них будет затоплена только частично. С полным списком можно ознакомиться в группе администрации Ишима ВКонтакте.