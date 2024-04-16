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Власти Ишима опубликовали список улиц, попавших в зону возможного затопления

Горожане дождались: власти Ишима опубликовали список улиц, попавших в зону ЧС

16 апреля 2024, 09:50
Фото: 1MI

Власти Ишима опубликовали список улиц, попавших в зону возможного затопления

В список попали более 100 улиц. Жителей Ишима пригласили на встречу с Владимиром Якушевым и Александром Моором.

Власти Ишима опубликовали список улиц, попавших в зону возможного затопления. Всего в него попали 107 улиц. Прогнозируется, что большая часть из них будет затоплена только частично. С полным списком можно ознакомиться в группе администрации Ишима ВКонтакте.

Также сегодня, 16 апреля, во Дворце культуры на Привокзальной пройдет встреча полномочного представителя президента РФ в УрФО Владимира Якушева и губернатора Тюменской области Александра Моора с горожанами, проживающими в районе гидротехнических сооружений «Керамик», «Ж/Д мост — Очистные» и «Восточный промузел». Начало в 19:00.

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Власти Ишима также показали зоны возможного подтопления на карте. Под угрозой оказались шесть населенных пунктов.

Ранее «Наш город» писал, что из-за паводка школьников Ишима переводят на дистанционное обучение. Из дома будут учиться учащиеся 1-11 классов.

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