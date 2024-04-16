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Published Сегодня, 06:26

Modified Сегодня, 06:28

Updated Сегодня, 06:28

В Тюмени назвали самые высокооплачиваемые вакансии апреля

150 тысяч — не предел: самые высокооплачиваемые вакансии апреля назвали в Тюмени

16 апреля 2024, 06:26
Фото: 1MI

В Тюмени назвали самые высокооплачиваемые вакансии апреля

Самую высокую зарплату в этом месяце готовы предлагать водителям. В других городах ситуация складывается иначе.

В апреле в Тюмени самую высокую зарплату предлагают водителям с правами категорий В, В1, С, С1 и СЕ. Они могут получать от 150 тысяч рублей в месяц, рассказали аналитики SuperJob.

На втором месте зубной техник-керамист с зарплатой от 100 тысяч. Специалист должен иметь диплом, сертификат и опыт работы от четырех лет. Третье место занял электромонтажник, которому также предлагают зарабатывать от 100 тысяч.

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Четвертое и пятое места заняли менеджер по логистике и супервайзер отдела продаж. Они могут зарабатывать от 100 и от 90 тысяч рублей соответственно.

В других городах ситуация выглядит иначе. Так, в Ижевске, Пензе, Астрахани и Набережных Челнах топ зарплатных предложений апреля возглавили врачи, в Саратове — HR-директор, в Рязани — главный инженер, во Владивостоке — региональный менеджер, а в Ульяновске — руководитель проекта.

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Ранее «Наш город» писал, что работникам производств в Тюменской области подняли зарплаты. Предприятиям не хватает как высококвалифицированных, так и низкоквалифицированных рабочих.

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