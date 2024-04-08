Ушел с утра и не вернулся: в Тюменской области разыскивают пропавшего пенсионера

Posted Вчера, 10:03
Published Вчера, 10:03
Modified Вчера, 10:09
Updated Вчера, 10:09
В Тюменской области разыскивают пропавшего 72-летнего пенсионера. Новость с просьбой о помощи в поисках начала появляться в социальных сетях. Приметы выложены в розыскном плакате.
Как оказалось, пропавший Владимир Лимонов вышел из дома в районе Хромпик города Первоуральска около 6 утра и больше не возвращался. Сам пенсионер страдает деменцией, поэтому может не понимать того, где находится и полностью осознавать свои действия.
Сам мужчина был одет в черную куртку и джинсы, небольшого роста около 175 см, имеет седые волосы и карие глаза.