Ушел с утра и не вернулся: в Тюменской области разыскивают пропавшего пенсионера

Как оказалось, пропавший Владимир Лимонов вышел из дома в районе Хромпик города Первоуральска около 6 утра и больше не возвращался. Сам пенсионер страдает деменцией, поэтому может не понимать того, где находится и полностью осознавать свои действия.



Сам мужчина был одет в черную куртку и джинсы, небольшого роста около 175 см, имеет седые волосы и карие глаза.





