nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Вчера, 10:03

Published Вчера, 10:03

Modified Вчера, 10:09

Updated Вчера, 10:09

Ушел с утра и не вернулся: в Тюменской области разыскивают пропавшего пенсионера

Ушел с утра и не вернулся: в Тюменской области разыскивают пропавшего пенсионера

8 апреля 2024, 10:03

Ушел с утра и не вернулся: в Тюменской области разыскивают пропавшего пенсионера

По словам родственников, ушел он самостоятельно, никого не потревожив из района Хромпик в городе Первоуральск.

В Тюменской области разыскивают пропавшего 72-летнего пенсионера. Новость с просьбой о помощи в поисках начала появляться в социальных сетях. Приметы выложены в розыскном плакате.

Как оказалось, пропавший Владимир Лимонов вышел из дома в районе Хромпик города Первоуральска около 6 утра и больше не возвращался. Сам пенсионер страдает деменцией, поэтому может не понимать того, где находится и полностью осознавать свои действия.

Сам мужчина был одет в черную куртку и джинсы, небольшого роста около 175 см, имеет седые волосы и карие глаза.


Читайте также:
Ушел из дома: в Тюмени пропал пожилой мужчинаНужна помощь добровольцев: в Тюмени пропал еще один мужчинаУшел из дома и не вернулся: под Тюменью пропал 50-летний мужчина
#Общество#Происшествия#Новости тюмени#Пропавшие#Александр Смирнов
«Готовьтесь к эвакуации»: затопит ли Тюменскую область слив воды в Казахстане?
Вчера, 07:17
Вода близко: что значит режим ЧС для обычных тюменцев?
Вчера, 10:24
Паводок на подходе: какие зоны в Тюмени находятся под угрозой затопления?
Вчера, 09:39
Сезон ненависти: как в 2024 году изменились правила пользование электросамокатами?
Вчера, 10:02
Погода поставит дождь на паузу: к середине недели в Тюмень придет потепление
Вчера, 06:06
Солнечное затмение 8 апреля: что изменится в жизни тюменцев?
Вчера, 07:57
"