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Published Сегодня, 03:06

Modified Сегодня, 03:08

Updated Сегодня, 03:08

Волонтеры ищут пропавшего мужчину из села под Тюменью

Ушел из дома и не вернулся: под Тюменью пропал 50-летний мужчина

3 апреля 2024, 03:06

Волонтеры ищут пропавшего мужчину из села под Тюменью

Данил Хазбулатов пропал 23 марта. В тот день мужчина ушел из дома в неизвестном направлении.

Волонтеры ищут Данила Хазбулатова из села Салаирка Тюменского района. Местонахождение 50-летнего мужчины неизвестно с 23 марта.

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» сообщил, что рост пропавшего — 165 сантиметров, телосложение худощавое, волосы темно-русые, глаза карие. В день исчезновения был одет в черную куртку, черные штаны, черные галоши и черную шапку.

Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Тюменской области

Волонтеры уточнили, что пропавший нуждается в медицинской помощи. Информацию о его местонахождении можно сообщить по телефону: 8-800-700-54-52 или в полицию.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области прекратили поиски 45-летней Людмилы Б. Женщина найдена мертвой.

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