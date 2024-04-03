Ушел из дома и не вернулся: под Тюменью пропал 50-летний мужчина

Posted Сегодня, 03:06
Published Сегодня, 03:06
Modified Сегодня, 03:08
Updated Сегодня, 03:08
Волонтеры ищут Данила Хазбулатова из села Салаирка Тюменского района. Местонахождение 50-летнего мужчины неизвестно с 23 марта.
Поисковый отряд «ЛизаАлерт» сообщил, что рост пропавшего — 165 сантиметров, телосложение худощавое, волосы темно-русые, глаза карие. В день исчезновения был одет в черную куртку, черные штаны, черные галоши и черную шапку.
Волонтеры уточнили, что пропавший нуждается в медицинской помощи. Информацию о его местонахождении можно сообщить по телефону: 8-800-700-54-52 или в полицию.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области прекратили поиски 45-летней Людмилы Б. Женщина найдена мертвой.