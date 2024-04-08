«Спорт не имеет границ»: В Тюмени состоялись крупные соревнования по панкратиону

В Тюмени состоялся межрегиональный турнир о панкратиону. В нем приняли участие более двухсот спортсменов из Тюменской, Свердловской областей, ХМАО и Узбекистана. Уровень организации соревновании был высоким, отметил заместитель мэра Тюмени Петр Вагин.