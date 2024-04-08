«Спорт не имеет границ»: В Тюмени состоялись крупные соревнования по панкратиону

Posted Вчера, 09:22
Published Вчера, 09:22
Modified Вчера, 09:24
Updated Вчера, 09:24
В Тюмени состоялся межрегиональный турнир о панкратиону. В нем приняли участие более двухсот спортсменов из Тюменской, Свердловской областей, ХМАО и Узбекистана. Уровень организации соревновании был высоким, отметил заместитель мэра Тюмени Петр Вагин.
«Когда на территории города проводятся подобные мероприятия, они объединяют вокруг себя несколько субъектов Российской Федерации. Тем более, у нас сегодня присутствуют гости из-за рубежа. Это еще раз доказывает, что у спорта нет границ. Уровень соревнований сравним со Всероссийским», — цитирует чиновника SM.News Тюмень.
Организатором турнира выступила бойцовская команда «Чинги-Тура» и Ассоциация панкратиона Тюменской области. В планах на 2024 год — проведение еще нескольких подобных турниров и профессиональных поединков. Победители соревнований старше 20 лет в каждой весовой категории получили именные Чемпионские пояса.