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Posted Вчера, 09:22

Published Вчера, 09:22

Modified Вчера, 09:24

Updated Вчера, 09:24

Тюмень собрала сильнейших бойцов по панкратиону

«Спорт не имеет границ»: В Тюмени состоялись крупные соревнования по панкратиону

8 апреля 2024, 09:22
Фото: «Чинги-Тура»

Тюмень собрала сильнейших бойцов по панкратиону

Победители получили именные Чемпионские пояса

В Тюмени состоялся межрегиональный турнир о панкратиону. В нем приняли участие более двухсот спортсменов из Тюменской, Свердловской областей, ХМАО и Узбекистана. Уровень организации соревновании был высоким, отметил заместитель мэра Тюмени Петр Вагин.

«Когда на территории города проводятся подобные мероприятия, они объединяют вокруг себя несколько субъектов Российской Федерации. Тем более, у нас сегодня присутствуют гости из-за рубежа. Это еще раз доказывает, что у спорта нет границ. Уровень соревнований сравним со Всероссийским», — цитирует чиновника SM.News Тюмень.

Организатором турнира выступила бойцовская команда «Чинги-Тура» и Ассоциация панкратиона Тюменской области. В планах на 2024 год — проведение еще нескольких подобных турниров и профессиональных поединков. Победители соревнований старше 20 лет в каждой весовой категории получили именные Чемпионские пояса.

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