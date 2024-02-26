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В Тюменской области откроют фиджитал-центр

В Тюменской области откроется фиджитал-центр

26 февраля 2024, 03:15
Фото: 1MI

В Тюменской области откроют фиджитал-центр

Это предложение было озвучено на заседании коллегии Министерства спорта РФ, которое прошло на выставке «Россия». Губернатор Александр Моор его поддержал.

В рамках заседания обсуждалось развитие фиджитал-спорта. Актуальность этого направления отметил заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

«В Казани в разгаре „Игры будущего“, которые проводятся по инициативе Президента России Владимира Путина. Участие в них принимают представители более 100 стран», — дополнили в информационном центре правительства Тюменской области.
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Тюменскую область в турнире представляют два атлета — студент 4 курса ТюмГу Амир Абдулмеджидов и боец ММА Тимур Нагибин. Отбор на «Игры будущего» пройдет и магистрант ТюмГУ Семен Хлюпин.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени прошел фестиваль «Битва на Туре». Один из спортсменов прокатился на сноуборде с портретом Владимира Путина.

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