Сноубордист прокатился с портретом Путина во время «Битвы на Туре» в Тюмени

Posted Сегодня, 04:49
Published Сегодня, 04:49
Modified Сегодня, 04:51
Updated Сегодня, 04:51
Фестиваль включал международные соревнования по сноуборду и III этап Кубка России по сноуборду в дисциплине «Биг-Эйр». Губернатор Александр Моор отметил, что фестиваль всегда привлекает множество зрителей и способствует развитию зимних видов спорта. При этом количество гостей также увеличивается с каждым годом.
Ранее стало известно, что фестиваль «Битва на Туре» посетила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.