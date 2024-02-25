Сноубордист прокатился с портретом Путина во время «Битвы на Туре» в Тюмени

Фестиваль включал международные соревнования по сноуборду и III этап Кубка России по сноуборду в дисциплине «Биг-Эйр». Губернатор Александр Моор отметил, что фестиваль всегда привлекает множество зрителей и способствует развитию зимних видов спорта. При этом количество гостей также увеличивается с каждым годом.