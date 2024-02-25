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Сноубордист прокатился с портретом Путина во время «Битвы на Туре» в Тюмени

Сноубордист прокатился с портретом Путина во время «Битвы на Туре» в Тюмени

25 февраля 2024, 04:49
Фото: телеграм-канал Александра Моора
В прошедшем фестивале «Битва на Туре» в Тюмени бронзовый призер юниорского чемпионата мира Игорь Тараканов выступил на сноуборде с портретом президента России Владимира Путина.
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Путин

Фестиваль включал международные соревнования по сноуборду и III этап Кубка России по сноуборду в дисциплине «Биг-Эйр». Губернатор Александр Моор отметил, что фестиваль всегда привлекает множество зрителей и способствует развитию зимних видов спорта. При этом количество гостей также увеличивается с каждым годом.

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Ранее стало известно, что фестиваль «Битва на Туре» посетила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

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