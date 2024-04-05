Столкнули лбами: сотрудники ГИБДД решили пообщаться с электросамокатчиками

Пешеходы самокатчиков побаиваются и стараются смотреть по сторонам, велосипедисты же жалуются на то, что люди ходят по выделенным для велосипедов дорожкам, а самокатчики списывают все ДТП с этим транспортом на адреналин и недостаток навыка у пользующихся.