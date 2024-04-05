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Posted 5 апреля, 13:38

Published 5 апреля, 13:38

Modified 5 апреля, 13:46

Updated 5 апреля, 13:46

Столкнули лбами: сотрудники ГИБДД решили пообщаться с электросамокатчиками

Столкнули лбами: сотрудники ГИБДД решили пообщаться с электросамокатчиками

5 апреля 2024, 13:38
Фото: 1MI

Столкнули лбами: сотрудники ГИБДД решили пообщаться с электросамокатчиками

С началом сезона сотрудники ДПС решили выяснить, как к ездящим на самокатах относятся пешеходы, а заодно выяснить, что думают о пешеходах ездящие.

Со стартом сезона самокатов в Тюмени начались и рейды на водителей этого транспорта. О проверке и выходе на улицы для регулирования сообщили в ГИБДД по Тюменской области.

Во время патрулирования, специалисты ДПС так же пообщались и с другими участниками движения — пешеходами, велосипедистами и самокатчиками. Каждого спросили о том, насколько удобно им движение.

Пешеходы самокатчиков побаиваются и стараются смотреть по сторонам, велосипедисты же жалуются на то, что люди ходят по выделенным для велосипедов дорожкам, а самокатчики списывают все ДТП с этим транспортом на адреналин и недостаток навыка у пользующихся.

Напомним, что официально сезон самокатов в Тюмени стартует только 15 апреля. В городе в этом году будет еще больше медленных зон, а сама система самокатов будет выключаться при плохой погоде.

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