Столкнули лбами: сотрудники ГИБДД решили пообщаться с электросамокатчиками

Posted 5 апреля, 13:38
Published 5 апреля, 13:38
Modified 5 апреля, 13:46
Updated 5 апреля, 13:46
Со стартом сезона самокатов в Тюмени начались и рейды на водителей этого транспорта. О проверке и выходе на улицы для регулирования сообщили в ГИБДД по Тюменской области.
Во время патрулирования, специалисты ДПС так же пообщались и с другими участниками движения — пешеходами, велосипедистами и самокатчиками. Каждого спросили о том, насколько удобно им движение.
Пешеходы самокатчиков побаиваются и стараются смотреть по сторонам, велосипедисты же жалуются на то, что люди ходят по выделенным для велосипедов дорожкам, а самокатчики списывают все ДТП с этим транспортом на адреналин и недостаток навыка у пользующихся.
Напомним, что официально сезон самокатов в Тюмени стартует только 15 апреля. В городе в этом году будет еще больше медленных зон, а сама система самокатов будет выключаться при плохой погоде.