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Posted 5 апреля, 12:43

Published 5 апреля, 12:43

Modified 5 апреля, 12:51

Updated 5 апреля, 12:51

Не на того напал. В Тюменской области мужчина попытался напасть на полицейского

Не на того напал. В Тюменской области мужчина попытался напасть на полицейского

5 апреля 2024, 12:43

Не на того напал. В Тюменской области мужчина попытался напасть на полицейского

Сам нападавший был пьян и решил, что сможет запугать сотрудника. Вину на суде в содеянном признал.

В Ишиме пьяный агрессор пытался зарезать сотрудника полиции. Об этом сообщили в Ишимском районном суде. Как оказалось, атакующий думал, что сможет запугать силовика.

Как установило следствие, молодой человек в состоянии опьянения начал вести себя неадекватно во время застолья. На место вызвали полицейских: прибывшие сотрудники договориться с обвиняемым не смогли. В ярости он выхватил нож и начал угрожать одному из силовиков. Полицейским пришлось применить силу.

На суде вину в содеянном нападавший признал и в содеянном раскаялся. Суд приговорил его к 3 годам условно.

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