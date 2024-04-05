Не на того напал. В Тюменской области мужчина попытался напасть на полицейского

Posted 5 апреля, 12:43
Published 5 апреля, 12:43
Modified 5 апреля, 12:51
Updated 5 апреля, 12:51
В Ишиме пьяный агрессор пытался зарезать сотрудника полиции. Об этом сообщили в Ишимском районном суде. Как оказалось, атакующий думал, что сможет запугать силовика.
Как установило следствие, молодой человек в состоянии опьянения начал вести себя неадекватно во время застолья. На место вызвали полицейских: прибывшие сотрудники договориться с обвиняемым не смогли. В ярости он выхватил нож и начал угрожать одному из силовиков. Полицейским пришлось применить силу.
На суде вину в содеянном нападавший признал и в содеянном раскаялся. Суд приговорил его к 3 годам условно.