Не на того напал. В Тюменской области мужчина попытался напасть на полицейского

Как установило следствие, молодой человек в состоянии опьянения начал вести себя неадекватно во время застолья. На место вызвали полицейских: прибывшие сотрудники договориться с обвиняемым не смогли. В ярости он выхватил нож и начал угрожать одному из силовиков. Полицейским пришлось применить силу.