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Итоги дня: памятник под офисы, пожароопасный сезон, безопасность в школах

Итоги дня: памятник под офисы, пожароопасный сезон, безопасность в школах

3 апреля 2024, 16:15
Фото: 1MI

Итоги дня: памятник под офисы, пожароопасный сезон, безопасность в школах

Уходящий день больше всего запомнился рядом заявлений городских чиновников: в школах усилят меры безопасности, здание культурного значения в городе отдадут под общепит и офисы, а на зачинщиков пожаров просят доносить добропорядочных тюменцев.

Новые меры безопасности в школах.

После теракта в «Крокус Сити Холл» в школах и детских садах Тюменской области усилили меры безопасности. Связано это в первую очередь с терактом в «Крокус сити холле». Теперь в школах, детских садах и других учреждениях дошкольного и школьного образования станут чаще проводить тренировочные эвакуации, рассказывать, как действовать в чрезвычайной ситуации и помогать друг другу в критические моменты. Кроме того, все школы и детские сады правительство области поручило обеспечить дополнительной охраной.

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Старт пожароопасного сезона.

В эту пятницу в Тюменской области стартует пожароопасный сезон. В своем обращении губернатор Александр Моор попросил всех тюменцев соблюдать максимальную осторожность в обращении с огнем на природе и не провоцировать пожары.

«Именно в лесах подавляющая часть возгораний происходит по вине человека. А любое небольшое пламя может перерасти в большой пожар. Прошу отнестись с пониманием к тем мерам, которые принимаются с целью обезопасить жителей и природу региона», — пишет Моор.

Кроме того, власти в борьбе с пожарами решили использовать сознательных граждан: каждый, кто будет помогать властям в поисках поджигателей может рассчитывать на значительные денежные поощрения вплоть до 50 тыс. руб.

Задействуют же для тушения пожаров в этом году более 2 700 человек и 1 200 единиц техники.

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Культурный объект под забегаловки.

«Дом мастера В. Н. Привалова», построенный в начале 19 века, и располагающийся на улице Кирова был выставлен на продажу. В 2018 году здание уже выкупала частная компания за 32 млн рублей, а после реставрации решила перепродать объект культурного наследия за 84 млн.

Кому пока пойдет дом, неизвестно. Однако риэлторы уже предполагают, что такое здание можно использовать в качестве офисов или заведения общепита.

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