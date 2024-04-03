Итоги дня: памятник под офисы, пожароопасный сезон, безопасность в школах

Posted Сегодня, 16:15
Published Сегодня, 16:15
Modified Сегодня, 16:15
Updated Сегодня, 16:15
После теракта в «Крокус Сити Холл» в школах и детских садах Тюменской области усилили меры безопасности. Связано это в первую очередь с терактом в «Крокус сити холле». Теперь в школах, детских садах и других учреждениях дошкольного и школьного образования станут чаще проводить тренировочные эвакуации, рассказывать, как действовать в чрезвычайной ситуации и помогать друг другу в критические моменты. Кроме того, все школы и детские сады правительство области поручило обеспечить дополнительной охраной.
В эту пятницу в Тюменской области стартует пожароопасный сезон. В своем обращении губернатор Александр Моор попросил всех тюменцев соблюдать максимальную осторожность в обращении с огнем на природе и не провоцировать пожары.
«Именно в лесах подавляющая часть возгораний происходит по вине человека. А любое небольшое пламя может перерасти в большой пожар. Прошу отнестись с пониманием к тем мерам, которые принимаются с целью обезопасить жителей и природу региона», — пишет Моор.
Кроме того, власти в борьбе с пожарами решили использовать сознательных граждан: каждый, кто будет помогать властям в поисках поджигателей может рассчитывать на значительные денежные поощрения вплоть до 50 тыс. руб.
Задействуют же для тушения пожаров в этом году более 2 700 человек и 1 200 единиц техники.
«Дом мастера В. Н. Привалова», построенный в начале 19 века, и располагающийся на улице Кирова был выставлен на продажу. В 2018 году здание уже выкупала частная компания за 32 млн рублей, а после реставрации решила перепродать объект культурного наследия за 84 млн.
Кому пока пойдет дом, неизвестно. Однако риэлторы уже предполагают, что такое здание можно использовать в качестве офисов или заведения общепита.