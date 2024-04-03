Итоги дня: памятник под офисы, пожароопасный сезон, безопасность в школах

После теракта в «Крокус Сити Холл» в школах и детских садах Тюменской области усилили меры безопасности. Связано это в первую очередь с терактом в «Крокус сити холле». Теперь в школах, детских садах и других учреждениях дошкольного и школьного образования станут чаще проводить тренировочные эвакуации, рассказывать, как действовать в чрезвычайной ситуации и помогать друг другу в критические моменты. Кроме того, все школы и детские сады правительство области поручило обеспечить дополнительной охраной.