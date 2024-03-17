Две новые школы открылись в Тюменской области накануне выборов президента России

Posted 17 марта, 12:59
Published 17 марта, 12:59
Modified Сегодня, 01:07
Updated Сегодня, 01:07
«Здесь есть все необходимое: современные учебные кабинеты, просторный спортивный зал. И все это для того, чтобы каждый мог раскрыть свои способности, состояться в жизни как настоящий профессионал и достойный гражданин нашей страны», — сказал губернатор Тюменской области.
Александр Моор отметил, что в селе Большой Карагай вырос и окончил школу с медалью Герой России Рустам Сайфуллин. Теперь учебное заведение носит его имя.
Всего в Тюменской области замене подлежали 28 деревянных школ. Уже построены и введены в эксплуатацию 12 новых зданий. Работа продолжается, подчеркнул губернатор.
До конца 2024 года планируется ввод в строй школы в селе Большой Краснояр Ярковского района. В 2025 году предстоит завершить строительство пяти школьных зданий. В плане на 2026 год — 10 школ.
Ранее Александр Моор заявил, что региональная программа замены деревянных сельских школ должна быть полностью выполнена в течение трех ближайших лет.
Строительство социальных объектов в регионе по-прежнему приоритетная задача в работе правительства Тюменской области. С начала действия национального проекта «Образование» на территории региона построили и реконструировали 20 школ. В общей сложности это 10 тысяч учебных мест. В то же время, в регионе продолжается реконструкция и ремонт в зданиях школ, детских садов и учреждений дополнительного образования.