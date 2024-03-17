Две новые школы открылись в Тюменской области накануне выборов президента России

Строительство социальных объектов в регионе по-прежнему приоритетная задача в работе правительства Тюменской области. С начала действия национального проекта «Образование» на территории региона построили и реконструировали 20 школ. В общей сложности это 10 тысяч учебных мест. В то же время, в регионе продолжается реконструкция и ремонт в зданиях школ, детских садов и учреждений дополнительного образования.