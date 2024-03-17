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Posted 17 марта, 12:59

Published 17 марта, 12:59

Modified Сегодня, 01:07

Updated Сегодня, 01:07

Две новые школы открылись в Тюменской области накануне выборов президента России

Две новые школы открылись в Тюменской области накануне выборов президента России

17 марта 2024, 12:59
Фото: 1MI
Современное школьное здание, построенное по программе замены деревянных школ, введено в эксплуатацию в селе Большой Карагай Вагайского района 16 марта. Еще одна школа открылась в деревне Овсянникова Тобольского района. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.
«Здесь есть все необходимое: современные учебные кабинеты, просторный спортивный зал. И все это для того, чтобы каждый мог раскрыть свои способности, состояться в жизни как настоящий профессионал и достойный гражданин нашей страны», — сказал губернатор Тюменской области.

Александр Моор отметил, что в селе Большой Карагай вырос и окончил школу с медалью Герой России Рустам Сайфуллин. Теперь учебное заведение носит его имя.

Всего в Тюменской области замене подлежали 28 деревянных школ. Уже построены и введены в эксплуатацию 12 новых зданий. Работа продолжается, подчеркнул губернатор.

До конца 2024 года планируется ввод в строй школы в селе Большой Краснояр Ярковского района. В 2025 году предстоит завершить строительство пяти школьных зданий. В плане на 2026 год — 10 школ.

Ранее Александр Моор заявил, что региональная программа замены деревянных сельских школ должна быть полностью выполнена в течение трех ближайших лет.

Строительство социальных объектов в регионе по-прежнему приоритетная задача в работе правительства Тюменской области. С начала действия национального проекта «Образование» на территории региона построили и реконструировали 20 школ. В общей сложности это 10 тысяч учебных мест. В то же время, в регионе продолжается реконструкция и ремонт в зданиях школ, детских садов и учреждений дополнительного образования.

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