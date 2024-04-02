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Published Сегодня, 15:52

Modified Сегодня, 16:43

Updated Сегодня, 16:43

«Бессмертный полк» под угрозой из-за политических проблем

Итоги дня: «Бессмертный полк» под угрозой, сезон самокатов, проблемы у мигрантов

2 апреля 2024, 15:52
Фото: 1MI

«Бессмертный полк» под угрозой из-за политических проблем

Когда на улицах Тюмени появятся электросамокаты, еще больше проблем у мигрантов, а «Бессмертный полк» находится на грани отмены.
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Итоги

Еще больше проблем у мигрантов: очереди, недоверие, опаска

За последние несколько дней жизнь мигрантов в стране резко изменилась: у миграционного центра собираются километровые очереди. Основная причина — получить документы на легальное пребывание в стране, а также документы для официального трудоустройства в России. Многим иностранцам у здания приходится буквально ночевать и ждать возможности получить документы по несколько суток.

Не легче ситуация и с отношением к иностранным гражданам. Многие сталкиваются с негативом и агрессией в свою сторону. Как рассказали сами мигранты, на улицу, работу или просто по своим делам всем приезжим из стран СНГ приходится выходить с опаской, в лучшем случае относятся к ним пренебрежительно, в худшем — оскорбляют и лезут в драку.

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Старт сезона электросамокатов: когда они снова появятся в Тюмени?

Сезон проката самокатов в Тюмени должен стартовать с 15 апреля. Сервис проката этого транспорта «Whoosh» сообщил, что до вывода самокатов на улицу и для большего комфорта пользователей в первую очередь нужно дождаться, когда на улице установится стабильная плюсовая температура. Если же погода будет ухудшаться, сервис будет уходить в так называемый «Спящий режим».

Кроме того, ждут нововведения и в пользовании электросамокатов. На заседании Госавтоинспекции и кикшеринговых компаний было решено начать проводить обучающие семинары в пользовании самокатами для школьников, а также ввести новые медленные зоны, где транспорт сам будет ехать на низкой скорости. Сейчас в городе их насчитывается 65.

Бессмертный полк на гране срыва

Традиционное шествие перед 9 мая «Бессмертный полк» в Тюмени может не состояться. Об этом сообщил организатор акции Геннадий Иванов. По словам организатора, разрешить такую акцию сейчас могут только в небольших городах в очень маленьком формате. Связано это с соображениями безопасности и во избежание политических провокаций.

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Новые подробности весеннего призыва

С началом весеннего призыва в Тюмени состоялась пресс-конференция, где о подробностях нынешнего сбора в армию рассказал военный комиссар Тюменской области Сергей Чирков. Самым важным заявлением стало то, что в Тюмени призывники не будут получать электронные повестки ни в каком виде. Внедрить это систему планируют только к осеннему призыву.

«У нас идут пилотные проекты по электронным повесткам, мы пока все проводим „по-старинке“ — с бумажными носителями. К электронным повесткам планируем перейти в осеннему призыву. На данный момент только бумажные носители используются», — рассказал «Нашему городу» Чирков.

Кроме того, военный комиссар отметил, что получить отсрочку от службы можно только в рамках действующего законодательства: получение высшего образования в очном формате, уход за родственником, болезнь, которая требует лечения, жена на определенном сроке беременности.

Зашла речь и о новой возрастной группе призывников — те, кто пойдут служить в возрасте от 27 до 30 лет. С ними, по словам Чиркова, будут работать психологи для моральной подготовки.

«У нас нет цели „загрести“ на службу. У нас достаточное количество граждан, которые желают служить в армии именно по призыву. Мы будем в каждом конкретном случае походить избирательно. Для граждан от 27 до 30 лет нужно еще поработать с их психологией. Кто-то не настраивался служить, кто-то, наоборот хотел», — рассказал Чирков.
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