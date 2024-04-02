Итоги дня: «Бессмертный полк» под угрозой, сезон самокатов, проблемы у мигрантов

Не легче ситуация и с отношением к иностранным гражданам. Многие сталкиваются с негативом и агрессией в свою сторону. Как рассказали сами мигранты, на улицу, работу или просто по своим делам всем приезжим из стран СНГ приходится выходить с опаской, в лучшем случае относятся к ним пренебрежительно, в худшем — оскорбляют и лезут в драку.