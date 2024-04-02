За торговлю наркотиками перед судом в Тобольске предстанут два нелегальных мигранта

На работу по распространению наркотиков один из задержанных наткнулся в интернете. Забрав заранее заготовленный клад в виде почти килограмма героина, курьеру поставили задачу расфасовать наркотик. В помощь был направлен подозреваемый из Новосибирска, вместе они расфасовали и спрятали в арендованном заранее авто запрещенные вещества и направились в сторону Тобольска. Сотрудники задержали их ну трассе по пути в город.