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Published Сегодня, 10:46

Modified Сегодня, 10:59

Updated Сегодня, 10:59

За торговлю наркотиками перед Тобольским судом предстанут два мигранта

За торговлю наркотиками перед судом в Тобольске предстанут два нелегальных мигранта

2 апреля 2024, 10:46
Фото: Изображение Midjourney

За торговлю наркотиками перед Тобольским судом предстанут два мигранта

Оба проживали на территории Тюменской области нелегально, а после решили развозить запрещенные вещества по Сибири. Вину в суде признали полностью.

Перед Тобольским районным судом предстанут два нелегальных мигранта из Узбекистана. Оба обвиняются в распространении наркотиков. Об этом сообщает интернет-портал «Тобольск-ИНФОРМ».

По версии следствия, до начала своей незаконной деятельности подельники даже не были знакомы и жили в разных городах. Один водил грузовую машину в Екатеринбурге, другой таксовал в Новосибирске. Оба на территории страны проживали нелегально.

На работу по распространению наркотиков один из задержанных наткнулся в интернете. Забрав заранее заготовленный клад в виде почти килограмма героина, курьеру поставили задачу расфасовать наркотик. В помощь был направлен подозреваемый из Новосибирска, вместе они расфасовали и спрятали в арендованном заранее авто запрещенные вещества и направились в сторону Тобольска. Сотрудники задержали их ну трассе по пути в город.

Оба задержанных вину признали полностью. Грозить им может до 20 лет тюрьмы.

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