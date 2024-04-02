За торговлю наркотиками перед судом в Тобольске предстанут два нелегальных мигранта

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
Перед Тобольским районным судом предстанут два нелегальных мигранта из Узбекистана. Оба обвиняются в распространении наркотиков. Об этом сообщает интернет-портал «Тобольск-ИНФОРМ».
По версии следствия, до начала своей незаконной деятельности подельники даже не были знакомы и жили в разных городах. Один водил грузовую машину в Екатеринбурге, другой таксовал в Новосибирске. Оба на территории страны проживали нелегально.
На работу по распространению наркотиков один из задержанных наткнулся в интернете. Забрав заранее заготовленный клад в виде почти килограмма героина, курьеру поставили задачу расфасовать наркотик. В помощь был направлен подозреваемый из Новосибирска, вместе они расфасовали и спрятали в арендованном заранее авто запрещенные вещества и направились в сторону Тобольска. Сотрудники задержали их ну трассе по пути в город.
Оба задержанных вину признали полностью. Грозить им может до 20 лет тюрьмы.