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Published Сегодня, 15:43

Modified Сегодня, 15:55

Updated Сегодня, 15:55

Из Тюмени выдворят 63 нелегальных мигранта

Из Тюмени выдворят 63 нелегальных мигранта

1 апреля 2024, 15:43
Фото: Изображение Midjourney

Из Тюмени выдворят 63 нелегальных мигранта

Выявили их силовики во время проверки городских предприятий.

Из Тюмени выдворят на родину 63 нелегальных мигранта, один из них находился в федеральном розыске. Сообщение о проверке опубликовал телеграм-канал «Тюмень с огоньком».

Во время плановой проверки иностранных граждан на соблюдение миграционного законодательства силовики проверили городские стройки, рынки, а также водителей такси на наличие всех необходимых для пребывания в стране документов. В ходе проверки всем гражданам других стран, находящихся на территории России придется выплатить штраф и немедленно вернуться в ту страну, где они зарегистрированы.

Также к ответственности привлекут и нанимателей нелегалов, которые в обход законодательства брали мигрантов на работу.

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