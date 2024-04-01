Из Тюмени выдворят 63 нелегальных мигранта

Во время плановой проверки иностранных граждан на соблюдение миграционного законодательства силовики проверили городские стройки, рынки, а также водителей такси на наличие всех необходимых для пребывания в стране документов. В ходе проверки всем гражданам других стран, находящихся на территории России придется выплатить штраф и немедленно вернуться в ту страну, где они зарегистрированы.