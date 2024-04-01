Из Тюмени выдворят 63 нелегальных мигранта

Posted Сегодня, 15:43
Published Сегодня, 15:43
Modified Сегодня, 15:55
Updated Сегодня, 15:55
Из Тюмени выдворят на родину 63 нелегальных мигранта, один из них находился в федеральном розыске. Сообщение о проверке опубликовал телеграм-канал «Тюмень с огоньком».
Во время плановой проверки иностранных граждан на соблюдение миграционного законодательства силовики проверили городские стройки, рынки, а также водителей такси на наличие всех необходимых для пребывания в стране документов. В ходе проверки всем гражданам других стран, находящихся на территории России придется выплатить штраф и немедленно вернуться в ту страну, где они зарегистрированы.
Также к ответственности привлекут и нанимателей нелегалов, которые в обход законодательства брали мигрантов на работу.