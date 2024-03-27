Итоги дня в Тюмени: новые дороги, дефицит бухгалтеров и споры из-за отопления

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
Спрос на бухгалтеров увеличился в Тюменской области. На одного соискателя приходится две вакансии. Как отмечают аналитики, более 700 вакансий, связанных с бухгалтерским делом, уже опубликованы тюменскими работодателями. Главным бухгалтерам предлагают зарабатывать до 150 тысяч рублей в месяц, в то время как зарплата бухгалтера среднего звена составляет около 50 тысяч рублей.
В Тюмени водитель маршрута №57 выгнал несовершеннолетнюю пассажирку из салона. Об инциденте горожанка рассказала в группе «ЧП Тюмень» ВКонтакте.
Пассажирка утверждает, что не получила объяснения о возможных изменениях в маршруте, а вместо этого была выгнана из автобуса. Предприятие, обслуживающее маршрут, пока не предоставило комментариев по этому поводу.
Жители Тюмени спорят о необходимости отключения отопления в апреле. Одни считают, что это позволит сэкономить ресурсы и платежи за коммунальные услуги, в то время как другие опасаются холодных вечеров из-за перепадов температуры.
Власти пока не объявили точную дату отключения тепла. В сети распространяются сведения, что отключение якобы может быть произведено после 10 апреля.
Горожане напоминают о законе, когда отопление отключать правомерно.
В Тюменской области запланировано строительство семи новых дорог, включая развязки и вторую объездную. В настоящее время идея находится на этапе проектирования. Планируется создание развязок на примыкании к трассе Екатеринбург — Тюмень и на пересечении Объездной с проездом Воронинские горки, а также строительство второй объездной дороги на участке от Тюмени до Боровского. Кроме того, в планах — новые дороги и ремонт участков существующих трасс. Об этом сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области.
В начале апреля в Тюмени ожидается потепление до +17 градусов. Согласно сервису Гисметео, 3 и 4 апреля воздух прогреется до +14+17 градусов днем, ночью ожидается понижение до +3+5. Как отмечают синоптики, жители Тюмени должны быть готовы к переменчивой погоде в ближайшие дни.