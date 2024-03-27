Итоги дня в Тюмени: новые дороги, дефицит бухгалтеров и споры из-за отопления

В Тюменской области запланировано строительство семи новых дорог, включая развязки и вторую объездную. В настоящее время идея находится на этапе проектирования. Планируется создание развязок на примыкании к трассе Екатеринбург — Тюмень и на пересечении Объездной с проездом Воронинские горки, а также строительство второй объездной дороги на участке от Тюмени до Боровского. Кроме того, в планах — новые дороги и ремонт участков существующих трасс. Об этом сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области.