Итоги дня в Тюмени: «бабуси» на вахте, страх студентов и незавидная участь таджиков

В Тюмени планируют построить четыре автостанции с вместимостью 50-75 пассажиров каждая. Эти автостанции будут объединены с конечными автобусными остановками для обеспечения удобной пересадки с пригородных маршрутов на маршруты общественного транспорта. По планам, транспортно-пересадочные узлы будут расположены в разных частях города: на улице Тимофея Чаркова на северо-востоке, вблизи пересечения Старого Тобольского тракта с Ялуторовским трактом на востоке, юго-западнее Московского тракта с Закалужской на юге и в районе аэропорта Рощино на западе.