Итоги дня в Тюмени: «бабуси» на вахте, страх студентов и незавидная участь таджиков

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
В Тюмени арендовали участок обмелевшей реки Тура площадью 1300 квадратных метров на 20 лет. Предприниматель Андрей Невзоров стал победителем аукциона, единственным участником которого он был. Договор аренды будет заключен со ставкой платы за пользование водным объектом от 1 224 720 рублей за квартал в 2024 году до 1 406 160 рублей за квартал в 2025 году.
Эксперт по международным отношениям Кирилл Ковалев рассказал о потенциальном межнациональном конфликте в Тюмени из-за негативного отношения россиян к таджикам после теракта в Москве.
Эксперт отметил, что пока в городе подобные проявления единичны, но оценил необходимость более жесткого контроля над миграционными процессами. Ковалев также подчеркнул, что важно предотвращать выступления, подстрекающие к межнациональной ненависти и учитывать возможные вмешательства «извне».
Студенты Тюменского государственного университета выражают свое негодование из-за отсутствия полноценного дистанционного обучения.
В социальных сетях они высказывают свое возмущение по поводу того, что университет переходит на стандартный режим работы с понедельника, отменив дистанционный формат после 24 марта. Они также высказывают сомнения в усилении мер безопасности, утверждая, что ограничения на массовые мероприятия сняты слишком рано.
В Тюмени планируют построить четыре автостанции с вместимостью 50-75 пассажиров каждая. Эти автостанции будут объединены с конечными автобусными остановками для обеспечения удобной пересадки с пригородных маршрутов на маршруты общественного транспорта. По планам, транспортно-пересадочные узлы будут расположены в разных частях города: на улице Тимофея Чаркова на северо-востоке, вблизи пересечения Старого Тобольского тракта с Ялуторовским трактом на востоке, юго-западнее Московского тракта с Закалужской на юге и в районе аэропорта Рощино на западе.
Подробности указаны в документе, доступном в электронном фонде правовых и нормативно-технических документов.
В Тюмени определены самые «пробочные» дороги и перекрестки города. В список попали мосты через железную дорогу по улицам Пермякова, Монтажников, Мельникайте, Мориса Тореза. Также затруднения движения транспорта зафиксированы на участках улиц Закалужской, Дружбы, Старотобольского тракта, Мориса Тореза и перекрестках Широтная Средняя скорость движения транспортных средств по городу составляет 40 километров в час, передает 72.RU.