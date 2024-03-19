Итоги дня в Тюмени: засекреченные военные сборы, студент с петардой и критика Шамана

Posted Сегодня, 14:42
Published Сегодня, 14:42
Modified Сегодня, 14:44
Updated Сегодня, 14:44
Российский депутат Сергей Колунов предложил добавить новые патриотические песни в школьную программу. Речь идет о композициях таких исполнителей, как Шаман, Олег Газманов и Николай Расторгуев.
81% тюменцев, согласно результатам опроса «Наш город», раскритиковали данную идею. Горожане заявили, что активно выступают за правильное музыкальное воспитание детей, включающее исполнение детских песен, прослушивание классической музыки и русских народных мелодий.
В Тюмени в 2026 году откроется новая коррекционная школа.
ООО «Стройимпульс» завершает подготовку к строительству, включая работы по выемке грунта и подготовке технических проездов.
Новая школа будет способна принять более 1100 учеников, в том числе 12 детей с ограниченными возможностями в каждом классе.
После смертельного ДТП на тюменской набережной, автомобиль, вылетевший на пешеходную зону, серьезно повредил поручни и гранитное покрытие. В городской мэрии рассказали, что стоимость восстановления составит 594 255 рублей.
При установлении виновных лиц, денежные средства будут взысканы в судебном порядке.
В Тюменской области скрыли дату и место проведения военных сборов.
Журналистам 72.ru заявили, что данные будут доведены до граждан лично через военные комиссариаты. Областной военкомат подчеркнул, что данная информация не подлежит публикации в СМИ.
Тобольский городской суд вынес наказание 22-летнему тюменцу, который взорвал петарду на одном из избирательных участков. Согласно постановлению суда, обвиняемый будет находиться под домашним арестом до 15 мая 2024 года.
Сообщалось, что обвиняемый является студентом-мигрантом, однако Таджикистан не признал парня своим.