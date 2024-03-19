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Posted Сегодня, 14:42

Published Сегодня, 14:42

Modified Сегодня, 14:44

Updated Сегодня, 14:44

Итоги дня в Тюмени: засекреченные военные сборы, студент с петардой и критика Шамана

Итоги дня в Тюмени: засекреченные военные сборы, студент с петардой и критика Шамана

19 марта 2024, 14:42
Фото: 1MI
Дайджест событий за 19 марта в Тюменской области.
Сюжет
Итоги

Тюменцы раскритиковали включение песен Шамана в школьную программу

Российский депутат Сергей Колунов предложил добавить новые патриотические песни в школьную программу. Речь идет о композициях таких исполнителей, как Шаман, Олег Газманов и Николай Расторгуев.

81% тюменцев, согласно результатам опроса «Наш город», раскритиковали данную идею. Горожане заявили, что активно выступают за правильное музыкальное воспитание детей, включающее исполнение детских песен, прослушивание классической музыки и русских народных мелодий.

«Это отвратительно»: тюменцы выступили против песен Шамана в школьной программе
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В центре Тюмени откроют новую коррекционную школу

В Тюмени в 2026 году откроется новая коррекционная школа.

ООО «Стройимпульс» завершает подготовку к строительству, включая работы по выемке грунта и подготовке технических проездов.

Новая школа будет способна принять более 1100 учеников, в том числе 12 детей с ограниченными возможностями в каждом классе.

Новую школу откроют в 2026 году в центре Тюмени
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Тюменские власти рассказали об ущербе набережной после ДТП

После смертельного ДТП на тюменской набережной, автомобиль, вылетевший на пешеходную зону, серьезно повредил поручни и гранитное покрытие. В городской мэрии рассказали, что стоимость восстановления составит 594 255 рублей.

При установлении виновных лиц, денежные средства будут взысканы в судебном порядке.

Власти оценили ущерб, нанесенный тюменской набережной из-за смертельного ДТП
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В Тюмени засекречена дата проведения военных сборов

В Тюменской области скрыли дату и место проведения военных сборов.

Журналистам 72.ru заявили, что данные будут доведены до граждан лично через военные комиссариаты. Областной военкомат подчеркнул, что данная информация не подлежит публикации в СМИ.

Данные не подлежат разглашению: дату проведения военных сборов в Тюмени засекретили
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Таджикистан не признает своим студента, взорвавшего петарду на выборах

Тобольский городской суд вынес наказание 22-летнему тюменцу, который взорвал петарду на одном из избирательных участков. Согласно постановлению суда, обвиняемый будет находиться под домашним арестом до 15 мая 2024 года.

Сообщалось, что обвиняемый является студентом-мигрантом, однако Таджикистан не признал парня своим.

Таджикистан не признал своим студента, взорвавшего петарду на выборах в Тобольске
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