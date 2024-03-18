Итоги дня в Тюмени: смерть журналистки, эвакуация «Калинки» и мистическое мясо

Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
История, напоминающая детскую страшилку, происходит на пересечении улиц Малыгина и Салтыкова-Щедрина в Тюмени. Местные жители регулярно находят около подвала жилого дома куски мяса неизвестного происхождения, что вызывает недоумение и тревогу. Некоторые связывают произошедшее с мистикой.
Соседям удалось снять на камеру таинственного «курьера». Как стало известно, куски мяса оставляет некая женщина. Местные жители предполагают, что она относит себя к догхантерам.
По мнению тюменцев обнаруженное мясо может представлять угрозу как для животных, так и для местных детей. Горожане задумались об инициировании проверки.
Тюменский боец СВО после боевого ранения вынужден самостоятельно обследоваться и лечиться. Военнослужащий заключил контракт на годовую службу в прошлом году. Недавно он вернулся домой и отправился в клинику. В итоге у мужчины выявили 18 заболеваний, в то время как в военном госпитале ему поставили лишь один диагноз.
«Сейчас я нахожусь в Тюмени, прошли у меня 2 операции, я жду еще две. Состояние здоровья мое ухудшилось, лучше не стало. Мы бьем тревогу еще с прошлого года, хотим достучаться до высших органов власти. Я хочу, чтобы военный госпиталь провел полное обследование, но только не в Феодосии и Краснодаре, им я не доверяю», — говорит боец.
Бывший военный приложил видеозаписи, доказывающие, что в других военных госпиталях ему отказывали в проведении полного обследования. Мужчина надеется, что в родном городе ему окажут необходимую помощь.
В Тюмени прошел форум-концерт в честь 10-летия воссоединения с Крымом. Председатель общественной палаты Тюменской области Николай Чеботарев назвал этот день поистине историческим. На мероприятии были торжественно подняты флаги Российской Федерации, а также обсуждалась история и значение данного воссоединения для России.
Торговый центр «Калинка» в Тюмени был эвакуирован после сообщений о минировании.
Очевидцы сообщили, что в 14 часов дня в ТЦ резко завыла пожарная сирена, а охрана попросила всех экстренно покинуть помещение. По факту произошедшего провели проверку.
Молодая журналистка погибла в ДТП на трассе Омск — Тюмень. Авария произошла в субботу около часа дня.
Известно, что помимо погибшей Анны Никитенко погибли водители автомобилей и четверо пассажиров. Еще два человека были госпитализированы с ожогами тела и другими травмами. Следственными органами Омской области возбуждено уголовное дело по факту произошедшей трагедии.