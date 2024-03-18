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Posted Сегодня, 13:42

Published Сегодня, 13:42

Modified Сегодня, 13:44

Updated Сегодня, 13:44

Итоги дня в Тюмени: смерть журналистки, эвакуация «Калинки» и мистическое мясо

Итоги дня в Тюмени: смерть журналистки, эвакуация «Калинки» и мистическое мясо

18 марта 2024, 13:42
Фото: 1MI
Дайджест событий за 18 марта в Тюменской области.
Сюжет
Итоги

Жители Тюмени находят во двору странные куски мяса

История, напоминающая детскую страшилку, происходит на пересечении улиц Малыгина и Салтыкова-Щедрина в Тюмени. Местные жители регулярно находят около подвала жилого дома куски мяса неизвестного происхождения, что вызывает недоумение и тревогу. Некоторые связывают произошедшее с мистикой.

Соседям удалось снять на камеру таинственного «курьера». Как стало известно, куски мяса оставляет некая женщина. Местные жители предполагают, что она относит себя к догхантерам.

По мнению тюменцев обнаруженное мясо может представлять угрозу как для животных, так и для местных детей. Горожане задумались об инициировании проверки.

Это мистика! В тюменском дворе жители целый год находят странные куски мяса
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Тюменский боец СВО после боевого ранения вынужден лечиться за свой счет

Тюменский боец СВО после боевого ранения вынужден самостоятельно обследоваться и лечиться. Военнослужащий заключил контракт на годовую службу в прошлом году. Недавно он вернулся домой и отправился в клинику. В итоге у мужчины выявили 18 заболеваний, в то время как в военном госпитале ему поставили лишь один диагноз.

«Сейчас я нахожусь в Тюмени, прошли у меня 2 операции, я жду еще две. Состояние здоровья мое ухудшилось, лучше не стало. Мы бьем тревогу еще с прошлого года, хотим достучаться до высших органов власти. Я хочу, чтобы военный госпиталь провел полное обследование, но только не в Феодосии и Краснодаре, им я не доверяю», — говорит боец.

Бывший военный приложил видеозаписи, доказывающие, что в других военных госпиталях ему отказывали в проведении полного обследования. Мужчина надеется, что в родном городе ему окажут необходимую помощь.

«Я кричу о помощи!»: тюменский боец СВО после боевого ранения вынужден лечиться сам
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В Тюмени отпраздновали 10-летие воссоединения с Крымом

В Тюмени прошел форум-концерт в честь 10-летия воссоединения с Крымом. Председатель общественной палаты Тюменской области Николай Чеботарев назвал этот день поистине историческим. На мероприятии были торжественно подняты флаги Российской Федерации, а также обсуждалась история и значение данного воссоединения для России.

Десятилетие единства: в Тюмени отпраздновали юбилей присоединения Крыма к России
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В Тюмени эвакуировали посетителей ТЦ «Калинка»

Торговый центр «Калинка» в Тюмени был эвакуирован после сообщений о минировании.

Очевидцы сообщили, что в 14 часов дня в ТЦ резко завыла пожарная сирена, а охрана попросила всех экстренно покинуть помещение. По факту произошедшего провели проверку.

Торговый центр «Калинка» эвакуируют в Тюмени
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Молодая журналистка погибла в аварии на трассе Омск — Тюмень

Молодая журналистка погибла в ДТП на трассе Омск — Тюмень. Авария произошла в субботу около часа дня.

Известно, что помимо погибшей Анны Никитенко погибли водители автомобилей и четверо пассажиров. Еще два человека были госпитализированы с ожогами тела и другими травмами. Следственными органами Омской области возбуждено уголовное дело по факту произошедшей трагедии.

Молодая журналистка погибла в ДТП на трассе Омск — Тюмень
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