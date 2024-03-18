Итоги дня в Тюмени: смерть журналистки, эвакуация «Калинки» и мистическое мясо

Тюменский боец СВО после боевого ранения вынужден самостоятельно обследоваться и лечиться. Военнослужащий заключил контракт на годовую службу в прошлом году. Недавно он вернулся домой и отправился в клинику. В итоге у мужчины выявили 18 заболеваний, в то время как в военном госпитале ему поставили лишь один диагноз.