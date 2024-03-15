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Posted Сегодня, 13:48

Published Сегодня, 13:48

Modified Сегодня, 13:50

Updated Сегодня, 13:50

Итоги дня в Тюмени: выборы президента, щедрая викторина и прощание с машинами

Итоги дня в Тюмени: выборы президента, щедрая викторина и прощание с машинами

15 марта 2024, 13:48
Фото: 1MI
Дайджест событий за 15 марта в Тюменской области.
Сюжет
Итоги

Служившему под Тюменью контрактнику дали 20 лет за убийство 13 человек

Контрактнику Станиславу Ионкину вынесли суровый приговор за стрельбу ракетницей в ночном клубе «Полигон». В результате инцидента на месте погибли 13 человек, а несколько пострадали. По решению суда, мужчина обязан выплатить 59,5 миллиона рублей по гражданским искам потерпевших и родственников погибших. Фигурант уголовного дела признал свою вину в произошедшем.

Служившего под Тюменью контрактника наказали за убийство 13 человек
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В Тюмени супругов отправили в тюрьму за сбыт наркотиков

В Тюмени суд вынес приговор супругам-закладчикам, которые занимались наркоторговлей в городе.

В январе 2023 года они были задержаны полицией. В ходе обыска в их квартире были обнаружены магниты для оборудования тайников, а также фотографии и переписка, связанные с распространением запрещенных веществ. Пытаясь скрыть часть наркотиков после задержания, женщина спрятала их между сиденьями в служебном автомобиле сотрудников полиции.

Супруга закладчика прятала наркотики в машине тюменских полицейских
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Жителей Тюмени задарили утюгами, весами и чайниками

Тюменцы приняли участие в викторине «Люби свой край», где были разыграны смартфоны, внешние аккумуляторы, наушники, весы, утюги, чайники, а также сертификаты на посещение театра и музеев. Также выиграли тепловентиляторы, миксеры, блендеры, тостеры, электрические зубные щетки и другие призы. Несколько человек получили билеты на Чемпионат России по биатлону.

«Люби свой край»: тюменцев задарили утюгами, весами и чайниками
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В Тюмени прошел первый день голосования

В Тюмени открылись избирательные участки для выборов президента. Многие избиратели пришли голосовать ещё до открытия. Избирательный процесс проходит в 1070 участках по всей Тюменской области. Голосование будет идти три дня. Предварительные результаты будут объявлены 18 марта.

Выборы президента России-2024 в Тюмени: за кого голосовать?
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В прокуратуре рассказали, каких машин лишились пьяные тюменцы

За 2023 год в Тюменской области было изъято 174 автомобиля у водителей, злоупотреблявших алкоголем. Изъятие касалось как отечественных, так и иностранных моделей, а также грузовых автомобилей, мотоциклов, мопедов, снегоходов и других транспортных средств. Самым дорогим из изъятых автомобилей оказался Porche Cayenne, который принадлежал жителю Тобольска. В двух случаях суммы, полученные от продажи машин, были возвращены в государственную казну.

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