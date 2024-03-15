Итоги дня в Тюмени: выборы президента, щедрая викторина и прощание с машинами

За 2023 год в Тюменской области было изъято 174 автомобиля у водителей, злоупотреблявших алкоголем. Изъятие касалось как отечественных, так и иностранных моделей, а также грузовых автомобилей, мотоциклов, мопедов, снегоходов и других транспортных средств. Самым дорогим из изъятых автомобилей оказался Porche Cayenne, который принадлежал жителю Тобольска. В двух случаях суммы, полученные от продажи машин, были возвращены в государственную казну.