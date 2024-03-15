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Служившего под Тюменью контрактника наказали за убийство 13 человек

Служившего под Тюменью контрактника наказали за убийство 13 человек

15 марта 2024, 11:53
Фото: 1MI
Контрактнику Станиславу Ионкину вынесли суровый приговор за то, что тот погубил 13 человек. После его стрельбы ракетницей случился пожар в ночном клубе «Полигон».
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Суд

Как сообщает «Интерфакс», суд обязал обвиняемого выплатить по гражданским искам потерпевших по делу и родственников погибших — 14,5 миллиона рублей и 45 миллионов рублей владельцу здания в качестве возмещения материального ущерба.

Напомним, что трагедия в «Полигоне» произошла в ночь на 5 ноября 2022 года. В ночном клубе началась массовая драка, после которой Станислав Ионкин запустил ракетницу в оппонента и сбежал. Именно петарда и стала причиной возгорания. В огне погибло 13 человек и несколько пострадало.

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Об обвиняемом Станиславе Ионкине известно, что он проходил срочную службу кинологом во внутренних войсках под Тюменью. После отправился служить в зону СВО. Реабилитацию после ранения мужчина проходил в Крыму. Как он мог оказаться в ночном клубе, родственники даже не догадываются.

23-летний уроженец Свердловской области выйдет из тюрьмы в 43 года. Свою вину в случившемся он признал.

Ранее «Наш город» сообщал о том, как дебоширы в Тюмени обстреляли из пневматики окна домов и автомобили. Правоохранители начали проверку.

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