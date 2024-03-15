Служившего под Тюменью контрактника наказали за убийство 13 человек

Напомним, что трагедия в «Полигоне» произошла в ночь на 5 ноября 2022 года. В ночном клубе началась массовая драка, после которой Станислав Ионкин запустил ракетницу в оппонента и сбежал. Именно петарда и стала причиной возгорания. В огне погибло 13 человек и несколько пострадало.