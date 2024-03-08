Один человек погиб во время пожара в тюменской деревне

Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
Modified Сегодня, 05:34
Updated Сегодня, 05:34
На момент прибытия пожарных наблюдалось горение дома по всей площади. Общая площадь территории, охваченной огнем, составила 60 квадратных метров. К сожалению, огонь унес жизнь одного человека, еще один получил травмы. Причина возникновения огня устанавливается.
Ранее «Наш Город» писал, что в ночь на 7 марта в многоэтажном жилом доме в селе Абатское загорелась одна из квартир. При пожаре погибли два человека. По предварительным данным, причиной возгорания стала непотушенная сигарета.