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Updated Сегодня, 05:34

При пожаре в частном доме в тюменской деревне погиб человек

Один человек погиб во время пожара в тюменской деревне

8 марта 2024, 05:32
Фото: 1MI

При пожаре в частном доме в тюменской деревне погиб человек

Трагедия произошла накануне вечером в деревне Соснина Ялуторовского района. В шестом часу вечера загорелся частный жилой дом. На место происшествия были направлены три единицы техники и десять человек личного состава МЧС.

На момент прибытия пожарных наблюдалось горение дома по всей площади. Общая площадь территории, охваченной огнем, составила 60 квадратных метров. К сожалению, огонь унес жизнь одного человека, еще один получил травмы. Причина возникновения огня устанавливается.

Ранее «Наш Город» писал, что в ночь на 7 марта в многоэтажном жилом доме в селе Абатское загорелась одна из квартир. При пожаре погибли два человека. По предварительным данным, причиной возгорания стала непотушенная сигарета.

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