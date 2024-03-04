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Updated Сегодня, 16:11

Военный эксперт Клинцевич оценил качества нового танка Т-14 «Армата»

4 марта 2024, 16:10
Военный эксперт Андрей Клинцевич представил в беседе с NEWS.ru все достоинства танка Т-14 «Армата». Прежде всего собеседник издания заявил, что такой военной техникой можно управлять в беспилотном режиме.

Как сообщает news.ru, ссылаясь на слова Клинцевича, дело в том, что эта машина оборудована высокоэффективной информационной системой.

Танк «Армата», точнее, его платформа, на которую можно монтировать различные форматы вооружений, таких как «Армата», «Бумеранг» и «Курганец-25», — это тяжелая техника, которая и должна применяться в боевых действиях будущего. Для танка Т-14 характерно серьезное вооружение и передовые информационные системы. Его можно использовать как хаб для передачи данных, а также — подключать опцию беспилотного управления.

Эксперт предупреждает, что конструктивные элементы сейчас требуют значительной доработки, так как опыт военных столкновений на СВО показал, что самая дорогая техника может быть уничтожена дешевыми дронами.

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