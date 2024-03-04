Военный эксперт Клинцевич оценил качества нового танка Т-14 «Армата»

Танк «Армата», точнее, его платформа, на которую можно монтировать различные форматы вооружений, таких как «Армата», «Бумеранг» и «Курганец-25», — это тяжелая техника, которая и должна применяться в боевых действиях будущего. Для танка Т-14 характерно серьезное вооружение и передовые информационные системы. Его можно использовать как хаб для передачи данных, а также — подключать опцию беспилотного управления.