Итоги дня в Тюмени: песня про Путина, огромные долги и текучесть кадров

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
В Тюмени наблюдается увеличение оттока водителей автобусов в Москву. По данным аналитиков, переезд работников в более крупные города стал одной из причин кадрового дефицита. Потребность в водителях общественного транспорта растет из года в год. За последние два года предложенная зарплата увеличилась на 37,5%. Эксперты также отмечают ухудшение ситуации с мигрантами, возвращающимися на родину из-за роста курса рубля.
Тюменская область может не войти в список регионов, которым, по распоряжению президента РФ Владимира Путина, будет списано 2/3 задолженности по бюджетным кредитам. Об этом передает URA.RU.
Несмотря на то, что долг Тюменской области на 1 марта составляет 7 335 000 000 рублей, конкретные детали списания еще не утверждены на федеральном уровне и будут определены постановлением правительства РФ.
На трассе Екатеринбург — Тюмень произошла авария. В результате столкновения пострадали семь человек
Водитель Toyota Alphard, направляясь в Тюмень, совершил поворот в сторону Каменск-Уральского, не удостоверившись в безопасности маневра, из-за чего и произошло ДТП.
Все пострадавшие пассажиры иномарки были госпитализированы.
В отношении водителя Toyota назначена медицинская экспертиза.
Музыкант Никита Белов записал трек, посвященный целеустремленным россиянам. В клипе к композиции исполнитель предстал в футболке с надписью «Человек, который изменил всё».
По словам автора, его вдохновил подарок Екатерине Мизулиной от тюменских студентов. Напомним, главе Лиги безопасного интернета вручили кофту с одноименной фразой губернатора Александра Моора в адрес президента.
В Тюмени запланирована серия мастер-классов по самообороне для женщин, чьи мужья находятся на передовой. Мероприятия, организованные «Молодой гвардией» при содействии спортивных клубов «Велес» и Ring of Fire Gym, запланированы на 14 и 16 марта. Участницам обещают базовые навыки защиты и повышение уверенности в себе.