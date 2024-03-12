Итоги дня в Тюмени: песня про Путина, огромные долги и текучесть кадров

В Тюмени наблюдается увеличение оттока водителей автобусов в Москву. По данным аналитиков, переезд работников в более крупные города стал одной из причин кадрового дефицита. Потребность в водителях общественного транспорта растет из года в год. За последние два года предложенная зарплата увеличилась на 37,5%. Эксперты также отмечают ухудшение ситуации с мигрантами, возвращающимися на родину из-за роста курса рубля.