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Posted Сегодня, 13:23

Published Сегодня, 13:23

Modified Сегодня, 13:25

Updated Сегодня, 13:25

Итоги дня в Тюмени: песня про Путина, огромные долги и текучесть кадров

Итоги дня в Тюмени: песня про Путина, огромные долги и текучесть кадров

12 марта 2024, 13:23
Фото: 1MI
Дайджест событий за 12 марта в Тюменской области.
Сюжет
Итоги

Тюменские водители автобусов массово уезжают на заработки в Москву

В Тюмени наблюдается увеличение оттока водителей автобусов в Москву. По данным аналитиков, переезд работников в более крупные города стал одной из причин кадрового дефицита. Потребность в водителях общественного транспорта растет из года в год. За последние два года предложенная зарплата увеличилась на 37,5%. Эксперты также отмечают ухудшение ситуации с мигрантами, возвращающимися на родину из-за роста курса рубля.

Дефицит усугубился: тюменских водителей автобусов активно переманивают в Москву
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Тюменской области могут не списать долги

Тюменская область может не войти в список регионов, которым, по распоряжению президента РФ Владимира Путина, будет списано 2/3 задолженности по бюджетным кредитам. Об этом передает URA.RU.

Несмотря на то, что долг Тюменской области на 1 марта составляет 7 335 000 000 рублей, конкретные детали списания еще не утверждены на федеральном уровне и будут определены постановлением правительства РФ.

Тюменская область может лишиться обещанного Путиным списания долгов
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Семь человек пострадали на тюменской трассе из-за ДТП с большегрузом

На трассе Екатеринбург — Тюмень произошла авария. В результате столкновения пострадали семь человек

Водитель Toyota Alphard, направляясь в Тюмень, совершил поворот в сторону Каменск-Уральского, не удостоверившись в безопасности маневра, из-за чего и произошло ДТП.

Все пострадавшие пассажиры иномарки были госпитализированы.

В отношении водителя Toyota назначена медицинская экспертиза.

В ДТП с большегрузом на тюменской трассе пострадали семь человек
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Тюменский музыкант записал трек про Путина

Музыкант Никита Белов записал трек, посвященный целеустремленным россиянам. В клипе к композиции исполнитель предстал в футболке с надписью «Человек, который изменил всё».

По словам автора, его вдохновил подарок Екатерине Мизулиной от тюменских студентов. Напомним, главе Лиги безопасного интернета вручили кофту с одноименной фразой губернатора Александра Моора в адрес президента.

«Человек, который изменил все»: тюменский музыкант написал трек про Путина
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Жен тюменских участников СВО будут учить самообороне

В Тюмени запланирована серия мастер-классов по самообороне для женщин, чьи мужья находятся на передовой. Мероприятия, организованные «Молодой гвардией» при содействии спортивных клубов «Велес» и Ring of Fire Gym, запланированы на 14 и 16 марта. Участницам обещают базовые навыки защиты и повышение уверенности в себе.

Жен тюменских участников СВО научат самозащите
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