nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:24

Published Сегодня, 09:24

Modified Сегодня, 09:26

Updated Сегодня, 09:26

Музыкант из Тюмени написал трек про Владимира Путина

«Человек, который изменил все»: тюменский музыкант написал трек про Путина

12 марта 2024, 09:24
Фото: Ник Белов / ВКонтакте

Музыкант из Тюмени написал трек про Владимира Путина

Музыкант Никита Белов вдохновился надписью на толстовке, подаренной Екатерине Мизулиной во время ее визита в Тюмень. Свой трек он посвятил целеустремленным россиянам.
«Недавно из всех утюгов звучала новость про подарок Екатерине Мизулиной. Его создали тюменские студенты, вдохновившись фразой губернатора Александра Моора в адрес нашего президента Владимира Владимировича Путина. Что ж, в итоге вдохновился и я. Посвящаю этот трек россиянам, которые каждый день достигают новых высот ради будущего страны», — написал музыкант на своей странице ВКонтакте.
Видео: Ник Белов / ВКонтакте

В клипе музыкант одет в футболку с точно таким же принтом, как и на подаренной Мизулиной толстовке. Видеоряд составляют вырезки из сюжетов новостей, в которых рассказывается о достижениях россиян и президента, а также записи с мероприятий, таких как спортивные соревнования и парад.

Ранее «Наш город» сообщал, что на шоу «Конфетка» перепели песню тюменской группы «Флэш». Трек исполнили Алексей Чумаков и Анна Ковальчук.

Читайте также:
Тюменка Алена Водонаева сравнила Билли Айлиш с собакойЕкатерина Мизулина встанет на тюменский сноуборд с лицом ПутинаВ Тюмени начали продавать футболки как у Мизулиной
#Общество#Видео#Тюмень#Тюменская область#Музыка#Песни#Музыканты#Видеоролик#Любовь Селезнева#Президент
«Грязная и мертвая»: насколько вода в обмелевшей Туре опасна для людей?
Сегодня, 06:43
От замка к бараку: сколько стоят самые дорогие и самые дешевые квартиры в Тюмени?
Сегодня, 01:00
Экологи рассказали, как правильно утилизировать завядшие цветы
Сегодня, 07:15
Наркоторговля в каждом дворе: что делать, если увидел закладчика или нашел сверток?
Сегодня, 08:39
Дефицит усугубился: тюменских водителей автобусов активно переманивают в Москву
Сегодня, 02:54
«Стала человеком»: дочь миллионеров из Тюмени рассказала об участии в шоу про мажоров
Сегодня, 02:34