«Человек, который изменил все»: тюменский музыкант написал трек про Путина

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
«Недавно из всех утюгов звучала новость про подарок Екатерине Мизулиной. Его создали тюменские студенты, вдохновившись фразой губернатора Александра Моора в адрес нашего президента Владимира Владимировича Путина. Что ж, в итоге вдохновился и я. Посвящаю этот трек россиянам, которые каждый день достигают новых высот ради будущего страны», — написал музыкант на своей странице ВКонтакте.
В клипе музыкант одет в футболку с точно таким же принтом, как и на подаренной Мизулиной толстовке. Видеоряд составляют вырезки из сюжетов новостей, в которых рассказывается о достижениях россиян и президента, а также записи с мероприятий, таких как спортивные соревнования и парад.
Ранее «Наш город» сообщал, что на шоу «Конфетка» перепели песню тюменской группы «Флэш». Трек исполнили Алексей Чумаков и Анна Ковальчук.