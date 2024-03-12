«Человек, который изменил все»: тюменский музыкант написал трек про Путина

В клипе музыкант одет в футболку с точно таким же принтом, как и на подаренной Мизулиной толстовке. Видеоряд составляют вырезки из сюжетов новостей, в которых рассказывается о достижениях россиян и президента, а также записи с мероприятий, таких как спортивные соревнования и парад.