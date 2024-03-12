В ДТП с большегрузом на тюменской трассе пострадали семь человек

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
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В ГИБДД Свердловской области сообщили, что 45-летний водитель Toyota Alphard ехал с семьей в Тюмень и, собираясь повернуть в сторону Каменск-Уральского, не убедился в безопасности маневра. Из-за этого он столкнулся с большегрузом Hongyan, за рулем которого находился 39-летний мужчина, ехавший из Тюмени.
В аварии пострадали водитель Toyota и шесть его пассажиров: женщины 1983, 2003 и 2005 годов рождения, мужчина 1997 года рождения и двое детей 2007 и 2023 годов рождения. Все пострадавшие были госпитализированы.
Установлено, что годовалая малышка перевозилась без нарушений. Водитель большегруза был трезв, в отношении водителя Toyota назначена медицинская экспертиза.
Ранее «Наш город» сообщал, что на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск произошла смертельная авария. Два человека сгорели заживо.