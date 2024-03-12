В ДТП с большегрузом на тюменской трассе пострадали семь человек

В ГИБДД Свердловской области сообщили, что 45-летний водитель Toyota Alphard ехал с семьей в Тюмень и, собираясь повернуть в сторону Каменск-Уральского, не убедился в безопасности маневра. Из-за этого он столкнулся с большегрузом Hongyan, за рулем которого находился 39-летний мужчина, ехавший из Тюмени.