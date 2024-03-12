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Published Сегодня, 06:34

Modified Сегодня, 06:36

Updated Сегодня, 06:36

В аварии на трассе Екатеринбург — Тюмень пострадали семь человек

В ДТП с большегрузом на тюменской трассе пострадали семь человек

12 марта 2024, 06:34
Фото: ГИБДД Свердловской области

В аварии на трассе Екатеринбург — Тюмень пострадали семь человек

Авария произошла вчера около 13 часов дня на 78 километре трассы Екатеринбург — Тюмень. В ДТП пострадали пятеро взрослых и двое детей.
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ДТП

В ГИБДД Свердловской области сообщили, что 45-летний водитель Toyota Alphard ехал с семьей в Тюмень и, собираясь повернуть в сторону Каменск-Уральского, не убедился в безопасности маневра. Из-за этого он столкнулся с большегрузом Hongyan, за рулем которого находился 39-летний мужчина, ехавший из Тюмени.

В аварии пострадали водитель Toyota и шесть его пассажиров: женщины 1983, 2003 и 2005 годов рождения, мужчина 1997 года рождения и двое детей 2007 и 2023 годов рождения. Все пострадавшие были госпитализированы.

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Установлено, что годовалая малышка перевозилась без нарушений. Водитель большегруза был трезв, в отношении водителя Toyota назначена медицинская экспертиза.

Ранее «Наш город» сообщал, что на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск произошла смертельная авария. Два человека сгорели заживо.

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