Тюменская область может лишиться обещанного Путиным списания долгов

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
Об этом свидетельствуют результаты запроса URA.RU в инфоцентр правительства Тюменской области.
На данный момент уровень долговой нагрузки области является одним из самых низких среди субъектов страны. На 1 марта долг составляет 7 335 000 000 рублей. В эту сумму входят инфраструктурные бюджетные кредиты, специальный казначейский кредит и реструктурированная задолженность по бюджетным кредитам.
Уточненные детали списания еще не утверждены на федеральном уровне и будут определены постановлением правительства РФ, отметили в инфоцентре тюменского правительства.
Напомним, что ранее во время послания Федеральному собранию, глава государства заявлял о необходимости снизить долговую нагрузку субъектов РФ.