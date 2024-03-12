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Published Сегодня, 11:07

Modified Сегодня, 11:09

Updated Сегодня, 11:09

Тюменская область может лишиться обещанного Путиным списания долгов

Тюменская область может лишиться обещанного Путиным списания долгов

12 марта 2024, 11:07
Фото: Kremlin
Тюменская область может не войти в список регионов, которым, по распоряжению президента РФ Владимира Путина, будет списано 2/3 задолженности по бюджетным кредитам.

Об этом свидетельствуют результаты запроса URA.RU в инфоцентр правительства Тюменской области.

На данный момент уровень долговой нагрузки области является одним из самых низких среди субъектов страны. На 1 марта долг составляет 7 335 000 000 рублей. В эту сумму входят инфраструктурные бюджетные кредиты, специальный казначейский кредит и реструктурированная задолженность по бюджетным кредитам.

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Уточненные детали списания еще не утверждены на федеральном уровне и будут определены постановлением правительства РФ, отметили в инфоцентре тюменского правительства.

Напомним, что ранее во время послания Федеральному собранию, глава государства заявлял о необходимости снизить долговую нагрузку субъектов РФ.

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