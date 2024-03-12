Тюменская область может лишиться обещанного Путиным списания долгов

На данный момент уровень долговой нагрузки области является одним из самых низких среди субъектов страны. На 1 марта долг составляет 7 335 000 000 рублей. В эту сумму входят инфраструктурные бюджетные кредиты, специальный казначейский кредит и реструктурированная задолженность по бюджетным кредитам.